ساخت اولین پیتزای «ای تی ام» جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، کالج «اوهیو» آمریکا برای اولین بار در جهان موفق به ساخت و راه اندازی پیتزا «ای تی ام» (پیتزا خودپرداز) شد.

این پیتزا «ای تی ام» در طول ۲۴ ساعت شبانه روز قادر به دادن پیتزا داغ به دانشجویان است. هزینه ساخت این دستگاه خودپرداز پیتزا ۵۵ هزار دلار برای کالج «اوهیو» تمام شده است.

در واقع هر روز تعداد زیادی پیتزا در طعم های مختلف تهیه می شود و در یخچالی که متصل به این دستگاه است، قرار می گیرند و با وارد کردن ۹ دلار به داخل این «ای تی ام» می توان پیتزای مورد علاقه خود را انتخاب کرد. پیتزا بعد از آن به صورت خودکار از یخچال خارج شده و به داخل فر مخصوص «ای تی ام» وارد می شود.

بعد از سه دقیقه پیتزا حاضر است.

زمانیکه تعداد پیتزاها روبه اتمام است، «ای تی ام» به صورت خودکار پیامی را به محل تهیه پیتزا ارسال می کند تا تعداد آن را افزایش دهند.

هدف از ساخت این سامانه، مهیا بودن غذا برای دانشجویان در تمامی ساعات و فصول سال است.