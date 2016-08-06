حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال وقوع آتش‌سوزی در تاسیسات گازی شهرستان گناوه، ستاد مدیریت بحران بلافاصله در محل حادثه حضور یافت و اقدامات اولیه برای مهار آتش و نجات حادثه‌دیدگان آغاز شد.

وی اضافه کرد: این حادثه از ساعت ۴۵ دقیقه بامداد آغاز شد ولی به علت حجم بالای شعله‌ها در ساعات اولیه امکان مهار آتش وجود نداشت و با بستن منبع تغذیه گاز در منطقه دالان و تخلیه خط در بالادست و پایین دست نسبت به مهار آتش اقدام شد.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آتش بامداد امروز به صورت کامل مهار شده است و کارشناسان باید با بررسی موضوع علت بروز این حادثه را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه چهار نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند، افزود: مصدومان بلافاصله به مراکز درمانی اعزام شدند که دو نفر دارای سوختگی شدید هستند و پیگیری لازم برای درمان این افراد انجام شده است.