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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

در جدیدترین شماره؛

نماینده با «شائبه اهداف انتخاباتی در انتصابات اقتصادی» منتشر شد

نماینده با «شائبه اهداف انتخاباتی در انتصابات اقتصادی» منتشر شد

هفته نامه نماینده در گزارشی مبسوط با عنوان «شائبه اهداف انتخاباتی در انتضابات اقتصادی» به بررسی گمانه‌ها درباره ورود چهره‌های شاخص اصلاح طلب به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه «نماینده» در شماره اخیر خود در آستانه روز خبرنگار به سراغ «حجت الاسلام پژمانفر»، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رفته و آزادی بیان، سختی‌های رسانه داری و برخوردهای حذفی با برخی خبرنگاران را به چالش کشیده است.

شائبه اهداف انتخاباتی در انتصابات اقتصادی نیز از نگاه تازه‌ترین شماره «نماینده» مغفول نمانده و در گزارشی مبسوط به بررسی گمانه‌ها درباره ورود چهره‌های شاخص اصلاح طلب به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پرداخته است.

در این شماره یادداشت‌ها و گفتارهایی از عزیز اکبریان نماینده مردم کرج و رئیس کمیسیون صنایع مجلس، شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حبیب ا... دهمرده نماینده مردم زابل و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون صنایع و معادن، فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین و نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس، محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده مردم فسا و دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و نائب رئییس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدباقر سعادت؛ نماینده مردم دشتستان و دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس، امیر خجسته نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون شوراها، حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی نوذرپور معاون سازمان شهرداری‌های وزارت کشور، محمدحسین قدیری ابیانه کارشناس مسائل استراتژیک منتشر شده است.

پرونده‌هایی از جمله «زمان فسخ قرارداد اصلاح طلبان و اعتدالیون»، «فرصت کوتاه روحانی برای عمل به وعده‌ها»، «آغاز فاز جدید جنگ نفتی ایران و عربستان» و «مقصر تراکم فروشی و منابع ناپایدار شهردای‌ها» نیز علاوه بر درِگوشی‌هایی از اخبار پشت پرده، از دیگر خواندی‌های سی‌ و چهارمین شماره هفته‌نامه «نماینده» بشمار می‌روند.

کد مطلب 3732974

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