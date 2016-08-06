به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی صبح شنبه در نشست سراسری معاونت های علمی، پژوهشی و فناوری سپاه در سخنانی با تاکید بر لزوم انتقال تجربیات، ابتکار عمل ها، خلاقیت ها و نوآوری ها اظهار داشت: اینها از لوازم اساسی شتاب گرفتن در حوزه پیشرفت های علمی است چرا که عرصه پیشرفت علمی جهان با نرخ رشد فوق العاده بالایی به پیش می رود.

تبعیت نکردن از کفار جهاد کبیر است

وی با بیان اینکه ما علاوه بر پیشروی در این عرصه و گسترش افقی فضای تحقیق و توسعه به افزایش شتاب در این عرصه هم نیاز داریم گفت: نرخ تغییر سرعت رشد ما نسبت به زمان باید افزایش چشمگیری داشته باشد.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مراسم دانش آموختگی جوانان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بیان داشت: ایشان در سخنان خود به موضوع جهاد کبیر اشاره داشتند که ما نباید از کفار اطاعات کنیم و عدم تبعیت از کفار جهاد کبیر است.

سردار سلامی با تاکید بر اینکه ما ۳۸ سال است که در معرض یک جهاد کبیر قرار داریم تصریح کرد: رمز اصلی موفقیت ما در جهاد کبیر عم تبعیت از دشمن است.

وی با بیان اینکه رمز پیشرفت نیز این بوده که اگر از کفار تبعیت کنیم عقب مانده خواهیم ماند و زیان خواهیم دید و این از آیات قرآن است افزود: رمز بقای ما بر ایمان استوار بوده و رمز پیشرفت ما به دست آوردن آن مقدار از بضاعتی است که از کافران و اهل کتاب تبعیت نکنیم.

ما هنوز تحت تحریم جهانی اقتصادهای برتر قرار داریم

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه برای اینکه تبعیت نکنیم باید به اندازه ای قدرتمند باشیم که توان عدم تبعیت از کفار را داشته باشیم افزود: ما باید بتوانیم در جهاد کبیر موفق عمل کنیم و جهاد کبیر جهادی در وسعت جغرافیایی بزرگ بوده و مقیاس جغرافیایی آن بزرگ است.

سردار سلامی با بیان اینکه مقیاس صورت بندی و آرایش جبهه هم بزرگ و جهانی است افزود: ما نیز تا به امروز اینگونه بوده ایم و اگر دشمنان ما در عرصه نظامی با ما جنگیده اند ما واقعا یک جنگ جهانی را در تجربه کرده ایم و دفاع مقدس تجلی یک ائتلاف کاملا عملی و رسمی و نانوشته علیه انقلاب اسلامی بود و همه قدرت های روز و مسلم جهان با هم علیه ما همراه شدند.

وی با بیان اینکه اگر دشمن عرصه اقتصادی را علیه ما به یک جنگ تبدیل کرد مقیاس این جنگ جهانی بود عنوان کرد: ما هنوز تحت تحریم جهانی اقتصادهای برتر قرار داریم.

جنگ جهانی فرهنگی علیه ایران

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: اگر نبرد سیاسی دشمن علیه ما سالها شکل گرفت این نبرد کاملا جهانی بود و همه قدرتهای سیاسی برتر و مسلط جهان هماهنگ شدند تا نظام ما را در معرض انزوای سیاسی قرار دهند و ارتباط سیاسی ما را با همه جهان قطع و کشور ما را وادار کنند در نقشه سیاسی جامع دشمنان عمل کند و نظم سیاسی خود را بر ما تحمیل و ما را مجبور کنند هنجارها و ارزش های سیاسی رایج و معمول در جهان که ساخته قدرت های بزرگ بوده را بپذیریم.

سردار سلامی با بیان اینک در نبرد سیاسی دشمنان به دنبال این بودند که ما را وادار کنند به اراده سیاسی آنها واکشن نشان دهیم و دوستان و دشمنان خود را آنگونه انتخاب کنیم که آنها می خواهند گفت: همچنین اگر در حوزه فرهنگی علیه ما دشمنان اقدام کرده اند به تهاجم به طور کامل جهانی بوده و هم اکنون نیز آثار مستقیم و قابل مشاهده و رویت یک جنگ جهانی فرهنگی علیه نظام اسلامی مشاهده می کنیم.

وی بیان داشت: صدها شبکه ماهواره ای شبانه روز تلاش می کنند با القا شبهه، تردید و انتقال ارزش های ضد بشری و ضد اخلاقی غرب پایه ها و مبانی اعتقاد استوار و مستحکم ما را سست کنند و جوانان ما را به ابتذال بکشانند و آن تصاویر غم انگیز و نگران کننده ای که از بی هویتی شخصیت جوانان غرب امروز حاصل شده را بر اندام و شاکله معنوی جوانان ما هم بپوشانند.

جنگ ها در عرصه های مختلف علیه ایران برای تسلط نظام سلطه است

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با بیان اینکه اگر در عرصه علمی و فناوری علیه ما می جنگند به واقع این جنگ نیز علیه ما جهانی است عنوان کرد: چه دلیل دارد که کشوری مانند ایران برای تحقیق و توسعه پیرامون یکی از شاخه های مهم دانش بشری یعنی هسته ای اینقدر در معرض تهاجم اقتصادی و روانی دشمنان قرار گیرد؟

سردار سلامی با طرح این سوال که چرا باید دانشمندان ما رسما در خیابانهای کشور ترور شوند؟ گفت: همه این اجزا یک جنگ همه جانبه علیه ما فعال هستند و در جهان امروز راز حیات هر ملتی در قوی شدن است.

وی با بیان اینکه دو راه بیشتر در فرا روی ملت ها قرار ندارد گفت: ملت ها یا باید تسلیم اراده سیاسی قدرتهای بزرگ شد و با نقشه های سیاسی آنها برای تحول در جهان همراهی کنند و به عناصر و اجزا و فرهنگ این کشورها واکنش مثبت نشان دهند و یا باید قوی بود، به اندازه ای که بتوان با آنها جنگید و موفق زندگی کرد چرا که راه سومی دیگر وجود ندارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه جهان امروز تجربه گرانسنگی را پیش روی ما قرار داده گفت: ما جنگ های مختلفی را بعد از ۳۸ سال بعد از پیروزی انقلاب شاهد بوده ایم و همه نبردها برای تسلط مطلق نظام سلطه بر همه علم طراحی شده و ما هم در معرض این جنگ ها قرار گرفته ایم.

ایران به دنبال تحقق تمدن اسلامی است

سردار سلامی با تاکید بر اینکه راز اصلی حیات، بقا، استقلال، عزت، شرف، پیشرفت، رفاه، امنیت ما همه در گرو قوی شدن است و هیچ راه دیگر ما نداریم گفت: ما باید به اندازه شکل دهی به یک تمدن نوین برنامه ریزی و قدرت سازی کنیم چرا که ما در حال پی ریزی یک تمدن هستیم و هر تمدنی زمانی شکل می گیرد که یک مدل موفق، نمونه قابل قضاوت و ارزیابی، شاهد مثال زنده و مدل از یک نقش تولید کرده باشد.

وی تصریح کرد: نظام ما مدل، نقش یک تمدن اسلامی بوده و جنگ دشمنان با ما هم بر سر جلوگیری از شکل دهی به این مدل بوده چرا که این مدل و الگو اگر موفق شود قابلیت تکثیر پیدا می کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه مدل های موفق مرزها را می شکنند و شعاع نفوذ تولید می کنند و به سرعت بر هندسه قدرت جهان تاثیر می گذراند گفت: ما به دنبال این هستیم که در هندسه قدرت جهان یک ضلع بسیار بسیار موثر، کاملا قاطع و قابل مشاهده باشیم چرا که دریافته ایم که در این نظام جهان ضعیف پامال است و ما آرمان های بزرگی داری و حمل آنها نیازمند یک قدرت بزرگ و داشتن زیرساختها بوده تا بتوانم از مرز اراده دشمن عبور کنیم و فضای زندگی مستقلی به دور از تاثیر اراده دشمن ایجاد کنیم.