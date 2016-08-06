رضا محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار کرد: مراسم های ترحیم و بزرگداشت جانباز شهید حاج رجب محمدزاده معروف به بابا رجب در روزهای شنبه و یکشنبه شانزدهم و هفدهم مرداد ماه در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم ها از ساعت ۹ تا ۱۱ و ۱۶ تا ۱۹ برگزار می شود که مراسم های امروز شنبه در مسجدالعلی، بین آیت الله بهجت ۱۶ و ۱۸، و مراسم های فردا ییکشنبه در مسجد رضوی واقع در تقاطع بولوارهای ابوریحان و شهیدمفتح برپا می شود.

فرزند شهید محمدزاده گفت: این مراسم ها از طرف خانواده شهید برگزار می شود و زمان و مکان برنامه های بزرگداشت شهید محمدزاده از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر مجموعه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.