زمین لرزه خانوک کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر راس ساعت هشت و ۴۱ دقیقه خانوک کرمان را تکان داد.

این زمین لرزه بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در عرض جغرافیایی ۳۰.۸۵۳ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۸۱۹ درجه به وقوع پیوست.

عمق زمین لرزه صبح امروز خانوک در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین گزارش شده است.

همچنین زمین لرزه ۳.۱ ریشتری صبح امروز راور کرمان را تکان داد. هیچ کدام از زمین لرزه های گفته شده خسارت جانی و مالی نداشت.

کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و این استان از جمله لرزه خیزترین مناطق کشور است.