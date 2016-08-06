جشنواره فطیر و غذاهای محلی شهرستان هریس برگزار شد

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان هریس در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره فطیر و غذاهای محلی این شهرستان به خبرنگار مهر، گفت: معرفی جاذبه‌های گردشگری به مردم استان آذربایجان شرقی و سایر استان‌ها و ایجاد فضایی شاد برای مردم عزیز و معرفی و ثبت ملی فطیر سنتی هریس از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره می‌باشد.

اصغر دشتبان اظهار داشت: با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی برای تبریز ۲۰۱۸ آماده می‌شود، ما هم سعی داریم از این فرصت برای معرفی قابلیت‌های گردشگری و مواریث تاریخی و فرهنگی شهرستان استفاده کنیم و این جشنواره آغازی برای پیوستن به برنامه‌های تبریز ۲۰۱۸ است که امروز همزمان با دهه مبارک کرامت در شهرستان هریس برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره فطیر و غذاهای محلی شهرستان هریس برای اولین بار در این منطقه برگزار می‌شود، گفت: این جشنواره در ۲۵ غرفه از روستاها و شهرهای بخش مرکزی و خواجه شهرستان هریس در روستای هدف گردشگری هرزه ورز هریس برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان هریس با ذکر اینکه امسال اولین دوره این جشنواره‌ به نام فطیر و غذاهای محلی برگزار شد، ابراز داشت: این جشنواره در سال‌های بعد نیز برگزار می‌شود و همچنین در شهریورماه امسال نیز قصد داریم جشنواره هندوانه خواجه که شهرت بالایی دارد، برگزار خواهیم کرد.

دشتبان با اشاره به اینکه فرش شهرستان هریس نیز شهرتی جهانی دارد، گفت: آوازه فرش شهرستان هریس به حدی است که در مجلات کشورهای خارجی مانند کشور آلمان مقالاتی درباره آن چاپ می‌شود و در همین راستا قصد داریم که با کمک تمامی مردم و مسئولان این شهرستان جشنواره فرش هریس را به‌صورت بین‌المللی برگزار کنیم.

وی با ذکر اینکه قصد داریم این جشنواره یک خروجی کاربردی داشته باشد، گفت: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره معرفی اماکن گردشگری به هم استانی‌ها و مردم سایر استان‌ها و ایجاد فضایی شاد برای مردم عزیز و معرفی و ثبت ملی فطیر سنتی هریس از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره می‌باشد.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان هریس بابیان اینکه تلاش داریم فطیر سنتی هریس را در تمامی شهرهای استان آذربایجان شرقی و سایر استان‌های کشور در دسترس همگان قرار دهیم، اظهار داشت: دراین‌ارتباط کیفیت پخت و بسته‌بندی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است که خوشبختانه فطیر سنتی امیررضا مجوز بهداشتی لازم را نیز دریافت کرده و در این راستا می‌تواند فعالیت فراگیرتری داشته باشد.

دشتبان با اشاره به اینکه فرش هریس در بین محصولات هم نوع خود سرآمد است، اظهار داشت: ما همه‌ساله دوره‌های آموزشی و فروشگاه صنایع‌دستی در رشته‌های معرق، منبت‌، ورنی، فلزکاری و فرش برگزار می‌کنیم که در این جشنواره نیز از تمامی روستاها و شهرهای این شهرستان صنایع‌دستی برای بازدیدکنندگان عزیز عرضه‌شده است.

وی به غرفه مدافعان حرم در این جشنواره اشاره کرد و گفت: برترین غرفه جشنواره فطیر و غذاهای محلی شهرستان هریس غرفه مدافعان حرم است که از طرف سپاه ناحیه شهرستان هریس برپاشده و عواید حاصل از آن به مدافعان حرم حضرت زینب (س) اختصاص خواهد یافت.