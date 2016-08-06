به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر «روز خبرنگار» را به اصحاب رسانه تبریک گفت.

متن پیام محمد حیدری بدین شرح است:

«امروز سینمای کشورمان در عرصه‌های ملی و بین المللی پرچمدار بوده و در این راه نقش بی بدیل و موثر خبرنگاران و اصحاب رسانه در انعکاس رویدادهای هنری تحسین برانگیز و قابل ستایش است.

بی تردید رشد و توسعه فرهنگی جامعه مستلزم عزم جدی خبرنگاران در آگاهی رسانی به مردم است بنابراین نمی‌توان کتمان کرد که خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی، چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

جشنواره فیلم فجر در آستانه فرا رسیدن روز خبرنگار مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌های صادقانه و ارزشمند یاران رسانه ابراز می‌کند.

۱۷ مرداد؛ روز پیشگامان دانایی در عرصه هنر مبارک»