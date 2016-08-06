تلاش برای راه اندازی سی تی اسکن بیمارستان دهلران جریان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، علی دل پیشه در بازدید از واحدهای مختلف بیمارستان شهدای دهلران افزود: راه اندازی این دستگاه نیازمند یک سری اقدام های دیگر و رفع نواقص است که بدنبال رفع آنها هستیم.

وی با بیان اینکه با راه اندازی دستگاه سی تی اسکن امکان تشخیص برای بیماران در شهرستان فراهم و از اعزام آنها به سایر شهرستان ها و صرف هزینه جلوگیری می شود ابراز امیدواری کرد : در آیین های گرامی داشت هفته دولت امسال واحد سی تی اسکن بیمارستان دهلران فعال شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به تلاش های دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و سلامت به سابقه بیماری سالک در دهلران و اقدام های موثر شهرستان در مبارزه با این بیماری در سال های اخیر اشاره کرد.

دل پیشه گفت: با توجه به مجموعه اقدام های انجام شده در این حوزه آمارهای سال جاری نشان از کاهش چشمگیر بیماری سالک در این شهرستان دارد.

وی بر لزوم تلاش ها برای ادامه روند نزولی سالک در دهلران تاکید کرد و افزود: امیدواریم با برنامه ها و اقدام های موثر و همکاری مردم شاهد ریشه کنی سالک در این شهرستان باشیم.

فرماندار دهلران نیز با اشاره به فاصله ۲۲۰ کیلومتری این شهرستان تا مرکز ایلام افزود: توجه به تجهیزات و امکانات بیمارستان دهلران و مراکز درمانی در بخش ها امری ضروری در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی به مردم است.

امیدعلی سبزی طرح تحول سلامت را موجب ارتقا خدمات به مردم شهرستان در حوزه های مختلف و کاهش هزینه های بیمارستانی دانست.

سبزی بر ضرورت تسریع در راه اندازی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شهدای دهلران تاکید کرد و یادآور شد: باید تلاش شود این واحد زودتر دایر شود تا مردم بتوانند در مواقع نیاز از خدمات این دستکاه بهره مند شوند.