باند دوم فرودگاه ارومیه توسعه می یابد/انجام ۶۶ پرواز هفتگی

کمال پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه باند دوم فرودگاه بین اللملی ارومیه از مهمترین برنامه های کاری سالجاری است، افزایش تعداد پروازها، توسعه ترمینال خارجی فرودگاه ارومیه با مساحت ۱۰هزار مترمربع را از دیگر مهمترین برنامه های کاری این نهاد عنوان کرد.

وی با اینکه امسال ۶۶ پرواز هفتگی به صورت رفت و برگشت در فرودگاه ارومیه انجام می شود افزود: افزایش تعداد پروازها درگرو ارتقای ناوگان هوایی بوده که در این راستا نیز سالجاری امسال ۱۸۰ میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه ارومیه هزینه شده است.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی ادامه داد:فرودگاه ارومیه به عنوان یک فرودگاه بین المللی ظرفیت قابل توجهی در انجام پروازهای داخلی و خارجی دارد که در این راستا سال گذشته افزون بر ۱۵۰ پرواز خارجی از فرودگاه ارومیه انجام شده که می توانیم این تعداد را افزایش دهیم.

پرهیزکار از برنامه ریزی مستمر برای توسعه عمرانی فرودگاه های ارومیه و خوی خبر داد و گفت: در این راستا اقدامات خوبی انجام شده و علاوه بر نظارت مستمر بر بهبود وضعیت باندهای پروازی، پاویون فرودگاه و همچنین سالن های انتظار و مسافران، برنامه ریزی هایی نیز در راستای ارتقای سطح ایمنی و بهبود جلوه های بصری فرودگاه صورت گرفته است.

وی افزود: اتمام کار ساخت ساختمان ایمنی و آتش نشانی فرودگاه ارومیه، توسعه و تجهیز ترمینال خارجی این فرودگاه، اقدام برای بهسازی ترمینال داخلی با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی، ایمن سازی دیوارهای حفاظتی، نصب چهار برج روشنایی در محوطه و پارکینگ خودروها و سه دکل روشنایی در محوطه فرودگاه از جمله فعالیت های عمرانی به شمار می رود.