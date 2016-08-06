خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کویر قم سال‌های متمادی است که پاسدار نگین حرم کریمه اهل بیت(س) است، بانویی که به عشق یاری برادر مدینه را با هدف و مقصد خراسان ترک کرد، سفری طولانی که با بی‌مهری‌ها نیز همراه بود تا سرانجام این بانو را به قم کشاند و کویر تشنه قم آبیار وجود پر برکت ایشان شد، وجودی که بعد از ۱۷ روز گرچه چهره در نقاب خاک فرو برد اما تلألو گنبد و بارگاه و حضور معنوی ایشان، قم را بر سر زبان‌ها همچنان نگاه داشت و آن را به کلانشهری تبدیل کرد که مرکز و مأمن حضور صدها تشنه معرفت و دین شد.

تا جایی که قم امروز به برکت وجود این بانو ام القری دینی جهان اسلام نام گرفت و حوزه‌های علمیه جهان اسلام آهسته و پیوسته در جوار این بانو مأوا گرفت و مراجع و علما را به این شهر کشاند تا عاصمه دینی جهان تشیع در این شهر برپا شود.

علما همواره شهر قم را به عنوان مأمن خود انتخاب کرده‌اند

آیت الله سید محمد غروی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه قم در میان روایات، احادیث و نگاه ائمه گفت: آنچه که در روایات آمده نشان می‌دهد که شهر قم خود دارای کرامات ویژه بوده است.

وی در ادامه با اشاره به حدیثی که قم را آشیانه آل محمد(ص) می‌داند ابراز کرد: در حدیثی از امام رضا(ع) نیز ذکر شده است که بهشت هشت در دارد که یکی از درب‌های آن برای اهل قم است.

آیت الله غروی همچنین با بیان اینکه روات و علما همواره شهر قم را به عنوان مأمن خود انتخاب کرده و در این شهر رفت و آمد داشتند، گفت: امام صادق(ع) قبل از تولد امام موسی بن جعفر نوید داده بود که یک از اولاد من در شهر قم دفن می‌شود.

قم از ابتدا مورد توجه اهل بیت(ع) بود و با حضور حضرت معصومه(س) جایگاه ویژه‌ پیدا کرد

وی در ادامه با اشاره به اینکه فرزندان بسیاری از اهل بیت(ع) در شهر قم مدفون هستند، بیان کرد: حتی در برخی از روایات نیز آمده است که امام رضا(ع) در مسیر سفر به خراسان از مسیر قم عبور کرده‌اند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه در ادامه تأکید کرد: قم از ابتدا و بخصوص از صده دوم هجری مورد توجه اهل بیت(ع) بود و در نهایت با حضور حضرت معصومه(س) جایگاه ویژه‌تری را پیدا کرد.

وی به شکل‌گیری حوزه علمیه و گسترش آن اشاره و گفت: قم به دلیل جایگاه خاص خود از نعمت حوزه برخوردار بود اما با حضور حضرت معصومه(س) و در جوار بارگاه ملکوتی ایشان حوزه علمیه گسترش پیدا کرد و در حال حاضر بزرگ‌ترین حوزه علمیه جهان تشیع در شهر قم شکل گرفته است که برکات آن به تمام دنیا صادر می‌شود.

آیت الله غروی تأکید کرد: جایگاه ویژه قم در نزد اهل بیت(ع) و حضور علما و فضلا و از سویی دیگر وجود بارگاه حضرت معصومه به نوعی مکمل یکدیگر در شکل‌گیری حوزه علمیه و گسترش شهر قم به عنوان ام القری دینی جهان اسلام شد.

حجت الاسلام محمد دلیر از مدرسان حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه در هر مکانی که صحبت از علم و فضل و ادب بوده وجود یک بارگاه ملکوتی مشاهده شده است ابراز داشت: شهرهای نجف و سامرا و مشهد نمونه این مطلب هستند و در قم نیز وجود بارگاه ملکوتی حرم حضرت معصومه(س) موجب گسترش علوم دینی در این شهر شده است.

وجود بارگاه ملکوتی حرم حضرت معصومه(س) موجب گسترش علوم دینی در شهر قم شده است

وی با تأکید بر اینکه وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) موجب شده تا به شهر قم یک دیدگاه بین‌المللی شکل بگیرد عنوان کرد: وجود بارگاه حضرت معصومه(س) موجب شد تا علما و فقها از جمله آیت الله بروجردی و امام خمینی(ره) و آیت الله حائری در این شهر حضور داشته باشند.

این مدرس حوزه، شکل‌گیری حوزه علمیه را یکی از برکات حضور حضرت معصومه(س) در قم عنوان و ادامه داد: گسترش حوزه علمیه موجب شد تا علاقمندان به علوم دینی از اقصی نقاط جهان بخصوص کشورهای هند و آسیای شرقی به قم بیایند و یک مرکزیت تشیع در این شهر شکل بگیرد.

حجت الاسلام دلیر در ادامه با اشاره به پرورش علما و فقهای بزرگ در حوزه علمیه قم ادامه داد: انقلاب اسلامی در سایه فقهای قم شکل گرفت و امام راحل و بسیاری از فعالان انقلاب در حوزه علمیه قم حضور داشتند.

در هر حال شهر قم هم اکنون به عنوان عاصمه دینی جهان اسلام مطرح است و حوزه علمیه شکل گرفته در جوار بانوی کرامت محلی برای آموختن علوم دینی و بهره‌مندی طلاب دیگر کشورها شده و از سویی دیگر حضور علما و فضلا در این شهر قم را به عنوان منطقه‌ای ویژه در مباحث دینی و حتی سیاسی مطرح کرده است که در این زمینه و به اذعان بسیاری از بزرگان و عالمان دینی وجود پر برکت حضرت معصومه(س) در شکل‌گیری چنین جایگاهی سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است.