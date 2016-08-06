سرمایه گذاری ۲۶ هزار میلیارد ریالی در بخش آب و خاک استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، شاپور پولادی اظهار داشت: ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان با اجرای طرح های مختلف آبیاری از دیم به آبی تبدیل می‌شوند.

وی یادآور شد: در قالب این طرح تاکنون ۲۶ هزار میلیارد ریال قرارداد بسته شده است و تا سال ۹۷ مردم اثرهای مثبت آن را خواهند دید.

وی عنوان کرد: اعتبارات اختصاص یافته به حوزه راهسازی استان قابل مقایسه با دوره‌های گذشته نیست و در سایه موضوع اربعین بسیاری از طرح‌های این بخش از محل منابع ملی تامین می‌شود.

پولادی ادامه داد: احداث ۵۰ مدرسه با ۶۸ کلاس درس و اعتبار ۲۷۰ میلیارد ریال از جمله برنامه‌های استان در حوزه توسعه فضاهای آموزشی بوده است.

وی با اشاره به استیضاح برخی از شهرداران استان گفت: ۲۵ شهر در استان ایلام وجود دارد که شهرداری چهار شهر ایلام، مهران، سرابله و پهله زرین آباد با سرپرستی اداره می‌شوند و بر اساس قانون سرپرست فقط سه ماه می‌تواند اداره امور را داشته باشد و تا این لحظه فقط شهردار سرابله معرفی شده که در حال طی کردن فرایند اداری آن هستیم.

معاون استاندار ایلام با بیان این‌که بودجه اختصاص داده شده به شهرداری ایلام در سال ۹۳، تنها ۳۷۰ میلیارد ریال بود، اظهار کرد: سال گذشته این میزان به ۷۱۰ میلیارد ریال رسید.