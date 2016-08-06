اینجا فاسدترین جای دنیا است!

العالم نوشت: روبرتو ساویانو، روزنامه نگار ۳۶ ساله ایتالیایی که در همایش ادبیات زنده سخن می گفت انگلیس را پرچمدار فساد در جهان معرفی کرد.



روزنامۀ ایندیپندنت انگلیس نوشت که ساویانو در این همایش گفته است: «شاید فکر کنید افغانستان یا یونان یا نیجریه و یا حتی جنوب ایتالیا، فاسدترین نقطه بر روی کره زمین باشد، در حالی که با اطمینان به شما می گویم انگلیس، فاسدترین کشور جهان است و در واقع "جرسی و جزایر کیمن"، دروازه ورود پول کثیف به اروپاست و کلید آن نیز به دست انگلیس است».



جزایر کیمن (Cayman Islands) در دریای کارائیب، ۲۴۰ کیلومتری جنوب کوبا و ۲۶۸ کیلومتری شمال غرب جامائیکا واقع شده و از مستعمرات بریتانیا محسوب می‌شود.



گفتنی است بارها محافل داخلی انگلیس از دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین این کشور خواسته بودند با انجام اصلاحات به مسائل مالیاتی در خارج هم رسیدگی کند. انگلیس پیش از این در ماه ژوییه (تیرماه) میزبان کنفرانس مبارزه با فساد بود.



این روزنامه نگار با اشاره به موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت که این کشور، پس از خروج از اتحادیه اروپا بیش از همیشه در معرض فساد خواهد بود. به عبارت دیگر باندهای جرم و جنایت مکزیکی و مافیای بین المللی به قدرت بیشتری در این کشور دست می یابند.