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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

کرملین محور مذاکرات پوتین-روحانی را تشریح کرد

کرملین محور مذاکرات پوتین-روحانی را تشریح کرد

سخنگوی کاخ کرملین در آستانه دیدار روسای جمهور روسیه و ایران به تشریح محور مذاکرات آنها پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، قرار است روز دوشنبه هفته جاری در شهر باکو روسای جمهور روسیه و ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند.

در همین رابطه و  در آستانه نشست باکو با حضور رئیسان جمهور روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان، کاخ کرملین اعلام کرد که یکی از محورهای اصلی مذاکرات دو جانبه «حسن روحانی» و «ولادیمیر پوتین» گسترش همکاری های دفاعی-امنیتی بویژه برگزاری رزمایش های مشترک است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که گسترش همکاری های فنی و دفاعی تهران و مسکو یکی از محورهای اصلی مذاکرات دوشنبه رئیسان جمهور ایران و روسیه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان است.

 در همین رابطه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز دیروز (جمعه) با تاکید بر اهمیت مذاکرات گسترش همکاری های امنیتی این کشور، ایران و جمهوری آذربایجان و مبارزه با تروریسم در نشست سران در باکو، گفت: سه کشور اصول پرهیز از کاربرد معیارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم را ترویج می کنند و سعی دارند تا بگونه حداکثری همکاری های چند جانبه و امنیتی را در سطح سیاسی و نهادهای مسئول این حوزه گسترش دهند.

پوتین اظهار کرد: اکنون می توان گفت که روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان در این عرصه گفتگوهای گسترده ای را آغاز کرده و همکاری های نزدیکی را شکل داده اند. از سوی دیگر مسکو و باکو به صورت دوجانبه و همچنین در چارچوب مرکز ضد تروریستی جامعه همسود (متشکل از چند جمهوری شوروی سابق) همکاری می کنند و رویکردهای نزدیک ضد تروریستی هم با تهران وجود دارد.

کد مطلب 3733013
عبدالحمید بیاتی

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