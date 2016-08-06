به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی صبح شنبه در جمع مدیران مدارس، معاونین و کارشناسان اداری آموزش و پرورش بردخون اظهار داشت: خدمت به نظام اسلامی به‌ویژه حوزه تعلیم و تربیت امری پسندیده است و می کوشیم در همه برنامه ها اولویت تربیتی، دینی و معنوی به صورت جدی رعایت شود.

وی با بیان اینکه همگان نسبت به کار پایبند باشند و با نقد منصفانه و پیشنهاد خیرخواهانه به آموزش و پرورش کمک کنند، افزود: در برابر دانش آموزان، مسئولان، قانون اساسی و رهبری معظم شفاف اذهان می کنیم که هیچ‌گاه دیدگاه سیاسی را وارد مجموعه نمی سازیم چرا که آفت کار، حاشیه سازی است.

محمودی بهره مندی از ثمرات فیلم رشد را یک مطالبه و نیاز جدی در آموزش و پرورش دانست و گفـت: برای توسعه و پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی ضرورت دارد همراه با کتب درسی از مجموعه های کمک آموزشی بویژه فیلم های آموزشی رشد استفاده کنیم که در این زمینه مشارکت فرهنگیان، دانش آموزان و اولیا لازم است.

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون با اشاره اینکه از فعالیت‌ها و اقدامات ابتکاری در منطقه حمایت می کنیم، ادامه داد: منطقه دارای استعدادهای فراوانی است و آموزش و پرورش وظیفه خود می داند برای پیشرفت منطقه همه توان خود را به کار بندد.

وی تدوین برنامه عملیاتی را ابزار کار مدیران خواند و تصریح کرد: همه فعالیت‌ها به‌ویژه در نظام تعلیم و تربیت نیازمند برنامه منظم بومی سازی شده است که مدارس با آن می توانند در مسیر ارتقاء گام بردارند.

دبیر شورای آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: هوشمندسازی پایه دهم در مدارس متوسطه دوم از اولویت‌های اداره است و برای حضور مربیان پرورشی، تربیت بدنی و بهداشت در مدارس چندپایه تلاش می کنیم.