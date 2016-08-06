به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی با اشاره به اینکه ثبت‌نام در سامانه سماح از امروز آغاز می شود، تاکید کرد: تمامی مشتاقان حضور در زیارت اربعین حسینی باید برای عزیمت به این سفر وارد سامانه شده که امیدواریم علاقه‌مندان، ثبت‌نام خویش را در روزهای نخست انجام دهند.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره سفر به عتبات عالیات در ایام محرم، صفر، اربعین حسینی و نحوه ثبت‌نام برای اعزام‌ها اظهار کرد: در خصوص ثبت‌نام برای اعزام زائران در ایام عرفه و محرم و صفر برنامه ریزی و ثبت‌نام از روزهای گذشته انجام شده و اعزام‌های این دوره از سفر به عتبات، شهریور تا آبان ماه انجام خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: تصور می‌کنیم امسال نیز استقبال خوبی از سفر به عتبات عالیات در ایام عرفه، محرم و صفر انجام بگیرد اما به دلیل محدودیت در امکانات در عراق ناچار به قرعه‌کشی هستیم؛ قرعه‌کشی در این دوره نیز در زمان مقتضی انجام خواهد گرفت و اسامی اعلام خواهد شد؛‌ البته به دنبال افزایش ظرفیت اعزام ثبت‌نام کنندگان هستیم.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره سفر زائران اربعین حسینی نیز اظهار کرد: سامانه سماح به عنوان سمانه‌ای ملی برای ثبت‌نام اربعین تدارک دیده شده و ستاد مرکزی اربعین تصمیم گرفته تا اعزام‌ها بر اساس برنامه‌ریزی و نام‌نویسی انجام بگیرد.

اوحدی با بیان اینکه ستاد مرکزی اربعین در وزارت کشور و با مسئولیت وزیر کشور تشکیل شده است، تصریح کرد: تاکنون ۱۲ کمیته زیرمجموعه این ستاد تشکیل شده و به فعالیت خواهند پرداخت که کمیته فرهنگی با مسئولیت بعثه و کمیته اعزام با مسئولیت سازمان حج و زیارت است؛ تمامی برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آسیب‌شناسی سالهای گذشته انجام شده و تمهیدات مناسبی برای امسال در نظر گرفته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه ثبت‌نام در سامانه سماح از امروز آغاز می شود، تاکید کرد: تمامی مشتاقان حضور در زیارت اربعین حسینی باید برای عزیمت به این سفر وارد سامانه شده که امیدواریم علاقه‌مندان ثبت‌نام خویش را در روزهای نخست انجام دهند.

رئیس سازمان حج وزیارت تصریح کرد: ثبت‌نام از زائران اربعین حسینی به صورت گروهی انجام می‌گیرد و اگر فردی به صورت تک‌نفره ثبت‌نام کند سامانه برای آن افراد گروه تشکیل می‌دهد و یک سرگروه برمی‌گزیند که محوریت ارتباط با سامانه فرد تعیین شده خواهد بود.

اوحدی صدور روادید (ویزا) را یکی از ضروریات و گلوگاه‌های اصلی سفر اربعین عنوان کرد و گفت: ما امسال علاوه بر ۴ کنسولگری تهران، مشهد، اهواز و کرمانشاه در ۱۵ دفتر موقت، صدور روادید را خواهیم داشت و تصور می‌کنم از ابتدای شهریورماه نیز مسئولان عراقی نیز به این موضوع اهتمام کنند.

وی از میزبانی مردم عراق در اربعین حسینی تشکر کرد و افزود: پیش‌بینی می‌کنیم امسال تعداد بیشتری از زائران کشورمان در مراسم اربعین حسینی حضور پیدا کنند و رقم تعداد زائران به دو میلیون نفر افزایش یابد که تمامی برنامه‌ریزیها و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره دیگر فواید سامانه سماح برای مراسم اربعین حسینی عنوان کرد: سامانه سماح متصل به سامانه تردد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است و محل خروج اعزام زائران و زمان آن نیز در این سامانه مشخص خواهد شد و هیچ زائری بدون نام‌نویسی و دریافت روادید نمی‌تواند به این سفر عزیمت کند و توصیه می‌شود تمامی مشتاقان در موعد مقرر به ثبت‌نام خویش اقدام کنند.

اوحدی همچنین بیمه زائران را یکی از ضروریات سفر اربعین امسال دانست و گفت: امسال با شرکت بیمه ایران رایزنی شده است و تمامی زائران با پرداخت رقم اندکی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند.

وی در رابطه با قیمت صدور روادید برای مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: سال گذشته ویزای گروهی ۳۰ دلار و فردی ۴۰ دلار بود که تصور می‌کنم قیمتها مشابه سال گذشته باشد و تفاوت چندانی را نداشته باشیم.

رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه به موضوع افزایش تعداد زائران برای سفر به عتبات اشاره کرد و افزود: افزایش تعداد زائران امسال در دستور کار قرار گرفت به‌گونه‌ای که در ایام نوروز سال ۹۵ شاهد افزایش ۶۰ درصدی اعزام زائران بودیم.

اوحدی همچنین با بیان برخی کمبودها در زیرساختها و ظرفیتها برای افزایش تعداد زائران به عتبات عالیات گفت: بعضی برنامه‌ها به‌منظور افزایش تسهیلات و ارائه خدمات مدنظر قرار دارد و حتی به همین منظور با مجوز شورای عالی حج و سرمایه‌گذاری شبکه بانکی توانستیم ۷ پروژه را در کشور عراق بهره‌برداری کنیم که یکی از بزرگترین آنها ساخت هتل در نجف اشرف با ظرفیت ۷۷۰۰ تخت است که تمامی این برنامه‌ها برای بالا بردن ظرفیت اعزام زائران است.

وی همچنین در خصوص تسهیلات سفر به عتبات برای کسانی که فیش عمره دارند، گفت: تسهیلاتی برای دارندگان فیش عمره برای سفر زیارتی به عتبات عالیات در نظر گرفته‌ایم که با توجه به رایزنی‌های انجام شده با بانکهای ملت و ملی علاقه‌مندانی که دارای فیشهای عمره هستند می‌توانند از تسهیلات تا سقف احتمالی یک و نیم میلیون تومانی برای این سفر بهره بگیرند و فیشهای آنان نیز به عنوان ضامن این تسهیلات خواهد بود که در خصوص آن اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد پذیرفت.

رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: البته اولویت فیش‌های کسانی که از تسهیلات بهره بگیرند نیز باقی خواهد ماند و نوبت آنان برای عمره تغییری نخواهد کرد؛ سازوکار ارائه این تسهیلات نیز به‌زودی فراهم خواهد شد و به اطلاع عموم می‌رسد.