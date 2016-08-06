به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، کارگاه آموزشی «مرمت چوب» با آموزش محدثه حسینی صومعه، کارشناس حفاظت و مرمت کتابخانه و موزه ملی ملک به رایگان برپا خواهد شد و هنرجویان شیوه مرمت اشیای چوبی را به صورت اولیه فرامی‌گیرند. این کارگاه به شیوه‌های نظری و عملی در روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ خورشیدی از ساعت ۹ تا ۱۲ در کارگاه مرمت نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه، نخست با ابزارها و مواد مورد استفاده در مرمت اشیای چوبی آشنا می‌شوند و سپس با مرحله‌های مرمت این آثار همراه می‌شوند که پاک‌سازی، بازسازی، وصالی و موزون‌سازی را دربرمی‌گیرد.

این کارگاه با ظرفیت ۲۰ نفر برگزار می‌شود اما حضور در آن تنها با نام‌نویسی پیشین ممکن خواهد بود. اولویت حضور در کارگاه با علاقه‌مندانی خواهد بود که با توجه به محدودیت ظرفیت، زودتر تماس گرفته و نام‌نویسی کنند.

هشتمین جشنواره ماه هشتم، هم‌زمان با فرارسیدن دهه کرامت از ۱۴ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ خورشیدی با برنامه‌های گوناگون در حوزه فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی در کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» برگزار می‌شود.