اختصاص ۱۰۰هکتار از اراضی ایلام به باغ پسته و بادام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی ایلام، محمدتراب میری اعلام کرد: در حال حاضر ۳۰ هکتار از باغ های استان به کشت این دو رقم به ویژه پسته اختصاص دارد و در حال احداث ۵۰ هکتار باغ دیگر در منطقه بانواز شهرستان سیروان هستیم.

میری اضافه کرد: از آنجا که بانواز سیروان دارای تاکستان های زیادی است و نهال های پسته و بادام بعد از کشت با درختان انگور تلفیق می شوند که با این عمل کشاورزان ضمن صرفه اقتصادی در مصرف آب هم از محصول انگور خود بهره می برند و هم بعد از شش سال درختان پسته نیز به ثمر رسیده و از میوه این درختان نیز می توانند استفاده کنند.

وی افزود: یکی از محورهای توسعه کشاورزی استان تغییر الگوی کشت در اراضی باغی و زراعی استان با مدیریت مصرف حداقلی آب هستیم و با توجه به مساله کم آبی در استان کشت ارقام کم آب بر در دستور برنامه این سازمان قرار دارد.

میری گفت: با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که اراضی استان ایلام استعداد پرورش درختان بادام و پسته را دارند و با توجه به مصرف کم این دو گونه به آب، تولید اقتصادی پسته و بادام از اولویت های سازمان جهادکشاورزی استان شد.

وی ابراز امیدواری کرد: بعد از به ثمر نشستن این درختان حدود سه الی چهار تن محصول پسته و بادام از باغ های استان ایلام برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.