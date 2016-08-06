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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

تمدید نمایش «سفر به نهایت دور»/مارال فرجاد جایگزین بهناز نادری شد

تمدید نمایش «سفر به نهایت دور»/مارال فرجاد جایگزین بهناز نادری شد

اجرای نمایش «سفر به نهایت دور» به کارگردانی محمد میرعلی‌اکبری با بازی مارال فرجاد تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سفر به نهایت دور» به نویسندگی و کارگردانی محمد میرعلی‌اکبری که از ۲۲ تیرماه در سالن چهارسوی تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده بود، تا ۲۹ مرداد ماه تمدید شد.

روزبه حسینی سرپرست گروه فیلم و تئاتر «ناگهان» با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه دو هفته دیرتر از زمان مشخص شده اجرای این نمایش آغاز شد، متاسفانه بازیگر خود یعنی بهناز نادری را در اجراهای آینده از دست می دهیم. در واقع بهناز نادری برای کنسرت-نمایشی باید به برلین و سپس به پاریس برود و گروه «ناسوت» را همراهی کند.

دراماتورژ نمایش «سفر به نهایت دور» درباره بازیگر جایگزین بهناز نادری در نقش ساره توضیح  داد: خوشبختانه مارال فرجاد بازیگری‌ است که چند بار تجربه‌ چنین موقعیت‌هایی را داشته و شبانه ‌روز در حال تمرین است و محمد میرعلی‌اکبری، آرش فلاحت‌پیشه و نشاط باقری شبانه‌روز همراهی‌اش کرده‌اند. امیدوارم او بتواند رضایت مخاطب را در ادامه‌ این راه و نقشِ دشوار جلب و جای خالی بهناز نادری را پر کند.

کد مطلب 3733029

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