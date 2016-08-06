مسابقات ژیمناستیک دانش آموزان سراسر کشور در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوشگوار صبح امروز شنبه در نشست هماهنگی برگزاری مسابقات ژیمناستیک قهرمانی دانش آموزان کشور درکردستان، گفت: بعد از وقفه ۱۲ ساله، میزبانی مسابقات ورزشی دانش آموزان از سال گذشته با برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی و ورزش های زور خانه ای در کردستان از سر گرفته شد.

وی عملکرد استان در برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای را مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: برگزاری موفق این مسابقات باعث شد که میزبانی مسابقات ژیمناستیک دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی و متوسطه اول به کردستان واگذار شود.

وی بیان کرد: امیدواریم این مسابقات نیز با اهتمام تمامی دست اندرکاران به نحوه مطلوب در استان برگزار شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان از تمهید مقدمات، پیش بینی اقدامات، تعیین عوامل اجرایی و برنامه ریزی های لازم در این خصوص خبر داد و اضافه کرد: همکاری و همراهی تمامی دست اندرکاران در اجرای این برنامه ملی امری ضروری است.

خوشگوار برگزاری مسابقات کشوری را کارگاه عملی برای کسب تجارب بیشتر در اجرای مسابقات و برنامه های ورزشی ذکر کرد و افزود: در این دوره از مسابقات حدود هزار و ۵۰۰ نفر دانش آموز، عوامل اجرایی، سرپرستان و ناظران حضور پیدا می کنند.

وی ادامه داد: این مسابقات از ۲۵ مرداد با شعار «رضایت، امنیت، سلامت از منزل به منزل» در سنندج آغاز و تا ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این مسابقات ۱۴ کمیته زیر نظر ستاد برگزاری فعالیت خواهند کرد، اظهار داشت : در همین راستا اعضای کمیته ها مشخص و علاوه بر ناظران وزارتی در تمامی بخش ها، ناظران استانی نیز بر اجرای مسابقات نظارت خواهند کرد.

در این نشست مسئولان کمیته های اجرایی این دوره از مسابقات هم برنامه های خود را تشریح و پیرامون برگزاری باشکوه مسابقات ژیمناستیک بحث و تبادل نظر کردند.