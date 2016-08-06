۶۱ هزار اصله درخت و درختچه در منطقه سه تبریز کاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، منطقه سه تبریز طی این اقدام با کاشت بیش از ۳۰ هزار اصله درخت جایگاهی خوب از نظر تعداد کاشت درخت در بین دیگر مناطق را به خود اختصاص داد.

انواع گونه ها مثل اقاقیا، نارون، زبان گنجشک، سنجد، سرو خمره ای و...طی طرح نهضت درختکاری تبریز در سطح منطقه سه تبریز کاشته شده است. این گونه ها عمدتا درختان بومی و سازگار با منطقه هستند و یا حداقل درختان سازگار با درختان موجود در خیابان های شهری را شامل می شوند.

همچنین در این بین بیش از ۳۰ هزار از انواع درختچه نظیر رز، زرشک و ... نیز از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه در منطقه سه تبریز کاشته شد.

این منطقه طی این مدت با توزیع ۱۰ هزار نهال رایگان بین شهروندان تبریزی، در راستای ارتقا فرهنگ کاشت درخت در بین عموم مردم اقدام کرده است.

گفتنی است، با توجه به تاکید صادق نجفی شهردار تبریز برای توسعه درختکاری، برنامه ریزی های انجام یافته در این خصوص توسط سازمان پارکها و فضای سبز تبریز و با همکاری مناطق مختلف سطح تبریز با جدیت تمام در حال اجرا است .

پیرو سیاستهای کلی شهرداری کلانشهر تبریز و نامگذاری امسال به عنوان سال توسعه فضای سبز، افزایش درختکاری و فضای سبز برای استفاده مناسب از فضاهای سبز شهری همچنین عملیات جوان سازی پارک ها با جایگزینی و کاشت نهال های جدید به جای درختان خشک شده به عنوان یکی از اولویت های اصلی توسعه تلقی شده است.