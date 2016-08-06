به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح امروز در نشست معاونان فرهنگی دانشگاهها در وزارت علوم گفت: طبق صحبتهایی که با مراکز نظارتی داشتیم، قرار شده است که این مراکز درگیر مسائل داخلی دانشگاهها نشوند و مسائل داخلی دانشگاهها بر اساس ضوابط و قوانین و شوراهایی که وجود دارد، دنبال شود.
وی افزود: در دانشگاهها چارچوبها، ضوابط و مقرراتی وجود دارد که این موضوعات از طریق هیاتهایی دنبال میشود.
وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاهها دارای برنامههای فرهنگی هستند، گفت: متاسفانه این برنامهها ترویج و توسعه پیدا نکرده و بسیاری از افراد از این برنامهها اطلاع ندارند.
فرهادی با بیان اینکه دانشگاه باید در بطن جامعه باشد، خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از این هدف با ورود دانشگاه به مسائل فرهنگی دنبال میشود.
وی عنوان کرد: سال جاری سال ویژهای برای کشور و دانشگاهها هست، چرا که انتخابات را پیش رو داریم و همچنین از سویی امسال سال پایانی دوره اول دولت یازدهم است؛ بنابراین باید بیش از پیش فعالیتهای صورت گرفته مطرح و بیان شود.
نظام آموزش عالی متکی بر اقتصاد مقاومتی باشد
وزیر علوم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد دانشبنیان است که تحقق این امر از طریق دانشگاهها فراهم خواهد شد.
فرهادی اضافه کرد: برای رسیدن به این هدف باید مدیریت، تولیدات، مسائل فرهنگی و اجتماعی و حتی برخوردها نیز دانشبنیان باشد و دانشگاهها وظیفه عملیاتی کردن این موضوع را برعهده دارند.
فرهنگ اکسیژنِ فضای دانشگاهی است
وی با بیان اینکه فرهنگ به گفته مقام معظم رهبری همانند اکسیژنی در فضاهای کشور از جمله فضاهای دانشگاهی است، گفت: دانشگاه بدون فرهنگ امکان زیستن نخواهد داشت، بنابراین فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی امری ثانوی، مناسبتی، کلیشهای و سطحی نیست، بلکه مانند خون در پیکره دانشگاه جاری است.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: نمیتوان با ترسیم مرزهایی حوزه پژوهش و آموزش را از حوزه اجتماعی و فرهنگی جدا کرد، بنابراین ما در دانشگاهها با بهرهگیری از بیانات مقام معظم رهبری، مقررات و اسناد بالادستی در حوزههای مختلف از جمله حوزههای فرهنگی فعالیت میکنیم.
توسعه کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها
وی با بیان اینکه توسعه کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها از برنامههای وزارت علوم است، گفت: کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی که هوشمندانه و مدبرانه از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفتهاند، راهبرد کلان این وزارتخانه است و ما این کرسیها را فرصتی برای بحث و گفتگوی علمی، تحقق جنبش نرمافزاری، توسعه علمی، پویایی و جلوگیری از تسلط و تعصب فکری میدانیم.
فرهادی اظهار داشت: مسئولان دانشگاهها باید بستری را فراهم کنند تا دانشجویان بیش از پیش با مبانی دینی و منافع ملی آشنا شوند.
وی عنوان کرد:همچنین باید بستری فراهم شود تا استقلال و اعتماد به نفس دانشجویان حفظ و دانشجویان بتوانند از طریق نقد و گفتگو به شناخت بیشتر و صحیح برسند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: همچنین باید در دانشگاهها بستری فراهم شود تا دانشجویان ضمن پایبندی به اخلاق و حقوق شهروندی، یکدیگر را نقد کنند و بیاموزند که نقد علمی با تهمت و افترا مرزبندی روشنی دارد.
فرهادی با بیان اینکه دانشجویان باید بیاموزند که میتوان به مصالح و منافع کشور پایبند بود اما سیاستها و عملکرد مسئولان را نقد کرد، تاکید کرد: دانشجویان با ورود به مباحث اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میتوانند احساس مفید و موثربودن داشته باشند.
وی تاکید کرد: دانشجویان باید به ارزشهای اسلامی و انقلابی پایبند باشند. بنابراین دانشگاه باید نمادی از عقلانیت مبنی بر گفتگو، استدلال، برهانآوری و مفاهمه باشد.
توسعه امید و نشاط در دانشگاهها
وزیر علوم با اشاره به لزوم امید و نشاط در دانشگاهها گفت: دانشگاه نه تنها خود باید سرشار از نشاط، امید و پویایی باشد، بلکه باید نشاط و امید را به بطن جامعه تزریق کند؛ چرا که اگر فضای دانشگاه آکنده از ناامیدی، یأس، بیاعتمادی باشد پیشرفت کشور کُند و در نهایت متوقف میشود.
فرهادی خاطرنشان کرد: تلاش برای افزایش امید، نشاط و شادی در فضای دانشگاه یکی از راهبردهای کلان وزارت علوم است.
وی با اشاره به راهاندازی اتاقهای فکر استانی در دانشگاههای کشور افزود: این اتاقها با محوریت دانشگاههای مادر تشکیل شدهاند تا پل ارتباطی میان دانشگاه، دولت، جامعه، صنعت و تجارت باشند.
وزیر علوم تاکید کرد: دانشگاه یک پدیده طبیعی و مصنوعی نیست که بتوان آن را با مداخله و نظارتهای بیرونی شکل داد، بلکه دانشگاه یک فضا و میدان اجتماعی سرشار از ارزشها، هنجارها، قواعد، تعاملات، آگاهی و دانایی است.
فرهادی افزود: اگر مقوله فرهنگ و تعاملات اجتماعی و کنشگری فرهنگی از دانشگاهها گرفته شود، عملا این مراکز به آموزشگاه تبدیل خواهند شد، بنابراین این روند نوعی تقلیلگرایی به شمار میرود.
وی تاکید کرد: بسیاری از مسئولان و مدیران کشور از جمله مدیران دانشگاهی درک صحیحی از فرهنگ ندارند و ما وظیفه داریم درک و فهمی درست نسبت به فرهنگ و فرهنگ دانشگاهی داشته باشیم و نسبت به مقولههای ناصحیح فرهنگی نیز روشنگری کنیم.
فرهادی خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز برخی به نهاد علم، دانشگاه، دانشجویان و اساتید بدبینی دارند و سرشت پویا، نقاد، پرتحرک، پرسشگر، آرمانخواه، روشنگر و آگاهیبخش دانشگاه را تهدید و چالش میدانند.
وزیر علوم تاکید کرد: قطعا معاونان فرهنگی دانشگاهها در بیان و پیدایش چنین فضاهایی نقش اساسی دارند و همانگونه که از سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری برمیآید، دانشگاه رسالتی فرهنگی و اجتماعی دارد.
اجازه برگزاری اردوی مختلط نمی دهیم
وی همچنین اظهار داشت: اجازه برگزاری اردوهای مختلط را به هیچ دانشگاهی نمی دهیم، اما برخی از دروس دانشگاهی نیازمند برگزاری برنامه های آموزشی خارج از دانشگاه ها هستند که این نوع برنامه ها متناسب با آیین نامه اجرا خواهند شد.
وی افزود: بعضی از رشته های دانشگاهی نیازمند برگزاری مسافرت ها و اردوهای آموزشی هستند مانند رشته های کشاورزی، باستانشناسی، معماری و پزشکی که آیین نامه و ضوابط مشخصی برای برگزاری این برنامه ها وجود دارد.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل موجود اگر قرار است برنامه آموزشی خارج از دانشگاه برگزار شود، باید مسئولینی از دانشگاه همراه دانشجویان باشند و استاد مربوطه درس نیز علاوه بر حضور در این برنامه دستورالعمل برگزاری این نوع برنامه ها را نیز برای دانشجویان اعلام کنند.
فرهادی ادامه داد: نحوه رفتار دانشجویان در این نوع برنامه ها، کاملا مشخص است و مسئولیت این برنامه ها بر عهده استاد و مسئولان دانشگاه خواهد بود.
آیین نامه موسیقی ابلاغ شد
وی با اشاره به تدوین آیین نامه موسیقایی دانشگاه ها در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها نیز گفت: این آیین نامه ابلاغ شده و دانشگاهها در حوزه موسیقی نیز بر اساس این آیین نامه باید رفتار کنند.
وزیر علوم با اشاره به فعالیت های علمی کشور طی یکسال گذشته اظهار کرد: در حال حاضر سرعت رشد علمی ایران در دنیا رتبه نخست را دارد و امکانات و زیرساخت های دانشگاه ها، برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی و انجام تحقیقات موجب شده تا زمینه شتاب علمی در کشور بیش از پیش فراهم شود.
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