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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

اطلاعیه مدیریت بحران خوزستان؛

ساعت کاری دستگاه های دولتی خوزستان امروز تا ساعت ۱۳ است

ساعت کاری دستگاه های دولتی خوزستان امروز تا ساعت ۱۳ است

اهواز - بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان، ساعت اتمام کار ادارات و دستگاه های اجرایی و بانک های استان امروز شنبه شانزدهم مرداد تا ساعت ۱۳ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به تصمیم  شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در خصوص مدیریت مصرف بهینه برق ادارات، کاهش پیک باری شبکه برق و کاهش ساعات کاری ادارات در صورت پیش بینی ثبت دمای هوا بالای ۴۹ درجه و با توجه به پیش بینی هواشناسی استان در خصوص وقوع دمای بالای ۴۹ درجه در تعداد زیادی از شهرستان ها و به منظور کمک به مدیریت مصرف برق و کاهش پیک باری در شهرستان های با دمای بالا، ساعت اتمام کار کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی و بانک های استان به جز مراکزعملیاتی، خدماتی، امدادی، بهداشتی، درمانی، بیمارستان ها و مراکز آتش نشانی در روز  شنبه شانزدهم مردادماه  (روز جاری) ساعت ۱۳ اعلام می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته قبل نیز روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت فعالیت دستگاه های دولتی استان خوزستان تا ساعت ۱۳ اعلام شد و این امر منجر به صرفه جویی در مصرف برق و امکان خدمات رسانی بهتر به مشترکان خانگی در استان شد.

کد مطلب 3733039

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