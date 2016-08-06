ساعت کاری دستگاه های دولتی خوزستان امروز تا ساعت ۱۳ است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در خصوص مدیریت مصرف بهینه برق ادارات، کاهش پیک باری شبکه برق و کاهش ساعات کاری ادارات در صورت پیش بینی ثبت دمای هوا بالای ۴۹ درجه و با توجه به پیش بینی هواشناسی استان در خصوص وقوع دمای بالای ۴۹ درجه در تعداد زیادی از شهرستان ها و به منظور کمک به مدیریت مصرف برق و کاهش پیک باری در شهرستان های با دمای بالا، ساعت اتمام کار کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی و بانک های استان به جز مراکزعملیاتی، خدماتی، امدادی، بهداشتی، درمانی، بیمارستان ها و مراکز آتش نشانی در روز شنبه شانزدهم مردادماه (روز جاری) ساعت ۱۳ اعلام می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته قبل نیز روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت فعالیت دستگاه های دولتی استان خوزستان تا ساعت ۱۳ اعلام شد و این امر منجر به صرفه جویی در مصرف برق و امکان خدمات رسانی بهتر به مشترکان خانگی در استان شد.