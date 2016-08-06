ماندگاری هوای گرم کرمانشاه تا پایان هفته

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی هوای استان کرمانشاه تا اواسط هفته جاری صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات توام با وزش باد پیش بینی می شود.
مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز ورود غبار رقیق بویژه در نواحی مرزی استان را شاهد خواهیم بود.
پارسا در ادامه از افزایش دمای هوا در نقاط مختلف استان به طور نسبی طی امروز شنبه ۱۶ مرداد ماه خبر داد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین هوای گرم استان طی روزهای گذشته تا پایان هفته جاری نیز تداوم خواهد داشت.
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