اتمام پرونده مسکن مهر ایلام تا پایان سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی ایلام، سیدکمال الدین میرجعفریان درباره آخرین وضعبت پرونده مسکن مهر استان ایلام گفت: ما درمجموع ۱۸ هزار و ۱۳۴ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر و زیر آن داریم که از این تعداد ۱۱ هزار و ۷۱۳ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر بوده و چهار هزار و ۷۶۳ واحد زیر ۲۵ هزار نفر همچنین هزار و ۶۵۸ واحد در بافت‌های فرسوده بوده است.

وی افزود: از تعداد کل واحدهای مسکن مهر استان تا به حال ۱۵ هزار و ۵۴ واحد تحویل داده شده است، نکته دیگری که قابل ذکر است تحویل ۱۲۰۰ واحد از واحدهای مانده مسکن مهر استان در هفته دولت است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام ادامه داد: حدود دو هزار واحد باقی می‌ماند که به دلیل وجود مشکلات زیرساختی امید است تا پایان سال ۹۵ به بهره‌برداری برسد، قابل ذکر است که این واحدهای مانده مربوط یه شهرستان‌های دهلران و موسیان است.

میرجعفریان با بیان اینکه خدمات زیرساختی مناسبی برای سایت‌های مسکن مهر در استان صورت گرفته، گفت: کارهای زیادی انجام گرفته است مانند اینکه در تمام سایت‌ها آسفالت‌های معابر به خوبی انجام شده اگر بخواهیم آمار بدهیم حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی ادامه داد: در بحث رونمایی مسکن مهر سازه‌هایی از جمله مسجد، مدرسه، ساخت پارک و فضای سبز همچنین ساخت مجتمع‌های تجاری و اداری از جمله کارایی است که برای مسکن مهر استان صورت گرفته است.