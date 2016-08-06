به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، پس از اتهامات «خالد العبیدی» وزیر دفاع این کشور به «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان در خصوص دست داشتن وی در فساد مربوط به قراردادهای تسلیحاتی، جنگ لفظی میان دو طرف بالا گرفت.

بر اساس این گزارش، الجبوری در جدیدترین اظهارنظر خود در این خصوص اعلام کرده است: ادعاهای العبیدی چه اثبات بشود و چه نشود، وی باید در دستگاه قضایی پاسخگو باشد.

این در حالی است که روز پنجشنبه هفته گذشته نیز دفتر «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق از شکایت وی از «خالد العبیدی» وزیر دفاع این کشور در پی اتهاماتی که در جلسه استیضاح خود مطرح کرده بود، خبر داده بود.

دفتر الجبوری طی بیانیه ای اعلام کرده بود که شکایت رئیس پارلمان عراق از خالد العبیدی در پی تشکیل تیمی از وکلا به منظور پیگیری ادعاهای کذب وی و انحراف افکار عمومی و اهانت به موسسات دولت صورت گرفته است.

در این بیانیه آمده بود که الجبوری به قدرت دستگاه قضایی عراق برای کشف حقیقت و مجازات مقصران ایمان دارد و مردم عراق باید از حقیقت اکاذیبی که خالد العبیدی مطرح کرده است مطلع شوند.

در همین حال شورای عالی قضایی عراق روز چهارشنبه هیاتی را برای تحقیق در خصوص مواردی که خالد العبیدی وزیر دفاع این کشور در جلسه استیضاح خود مطرح کرده بود تشکیل داد.

لازم به ذکر است که «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق روز دوشنبه در سخنانی در جریان استیضاح خود، «سلیم الجبوری» ریاست پارلمان عراق را به همراه «مثنی السامرائی» مشاور وی به دست داشتن در فساد مربوط به قرادادهای تسلیحاتی متهم کرد.

از سوی دیگر و در همین راستا سلیم الجبوری نیز در سخنانی تاکید کرد: اتهامات وزیر دفاع به من نمایشی است؛ وی در صدد ایجاد مانع در روند استیضاح خود است. در صورتی که وزیر دفاع فساد من را اثبات کند، تمام مسئولیت آن را برعهده خواهم گرفت.