احتمال برگزاری نشست سه جانبه ایران، ترکیه و سوریه در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دام پرس»، منابع آگاه اعلام کردند که در حال حاضر مواضع ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.

بر اساس این گزارش، این منابع اعلام کردند: ترکیه تصمیم دارد در همین راستا مرزهای این کشور را به روی ترویست ها ببندد تا دیگر قادر به نفوذ به سوریه از این طریق نباشند.

در همین حال برخی از منابع از تصمیم مقامات سه کشور ایران، سوریه و ترکیه برای تشکیل نشست سه جانبه امنیتی در آینده ای نزدیک خبر می دهند.

قرار است در این نشست پیرامون مسائلی همچون مبارزه با تروریسم و بررسی مسأله بستن مرزها و نقش ترکیه در این زمینه گفتکو شود.

برخی از رسانه ها، سفر علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به سوریه را در همین چهارچوب ارزیابی می کنند.

گفتنی است، بسیاری از رسانه ها تحولات اخیر ترکیه و شکست کودتا در این کشور و دست های پشت پرده آمریکا در این زمینه را عامل تغییر دیدگاه ترکیه در قبال تحولات منطقه به ویژه سوریه تلقی می کنند.