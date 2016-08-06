نخستین جشنواره بزرگ دختران آب و آفتاب در گناوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر برگزاری نخستین جشنواره دختران آب و آفتاب گناوه جمعهشب در این آیین اظهار داشت: دختران شهرستان گناوه در زمینههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ورزشی و اقتصادی از توانمندی های گستردهای برخوردار هستند.
نرجس عباسپور با تبریک فرا رسیدن دهه کرامت گفت: این نیاز احساس می شد تا در قالب جشنوارهای این توانمندیها به نمایش در آید و نخستین جشنواره دختران آب و آفتاب گناوه قدمی کوچک در آغاز راهی بزرگ و جشنواره با شعار دختر، مادر، معصومیت تا بینهایت نامگذاری شده است.
عباسپور در ادامه بیان داشت: فرمانداری، اداره ورزش و جوانان، اداره آموزش و پرورش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه، شهرداری و شورای شهر گناوه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه، فرماندهی انتظامی شهرستان گناوه، سپاه انصارالحسین گناوه و پایگاه دریابانی گناوه از دستگاههای همکار ما در امر برگزاری این جشنواره هستند.
مشاور فرهنگی ورزشی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه تصریح کرد: ما در دبیرخانه نخستین جشنواره دختران آب و آفتاب گناوه تمام تلاش خود این جشنواره همه تلاش خود را به کار گرفتهایم تا بتوانیم به خوبی تداعی کننده توانمندیهای سترگ و بزرگ دختران گناوه در عرصه های گوناگون باشیم.
دبیر برگزاری نخستین جشنواره دختران آب و آفتاب گناوه متذکر شد: برنامههای نخستین جشنواره بزرگ دختران آب و آفتاب گناوه به مدت پنج روز و از ۱۵ تا ۲۰ مردادماه در اماکن مختلف فرهنگی، ورزشی و آموزشی شهر گناوه برگزار می شود.
وی اظهار داشت: آیین پایانی نخستین جشنواره دختران آب و آفتاب گناوه ۲۰ مرداد ماه ساعت ۲۱ در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس به همراه تجلیل از دختران برتر و فرهیخته شهرستان گناوه برگزار خواهد شد.
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