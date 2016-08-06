خبرگزاری مهر رسانه مسئولیت پذیر و پیشتازی است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری صبح شنبه به مناسبت روز خبرنگار در بازید از خبرگزاری مهر دفتر نمایندگی استان زنجان، این خبرگزاری را خبرگزاری پویا و پیشتاز در حوزه خبر عنوان کرد و افزود: خبرگزاری مهر در فضای کشوری و بین المللی حضور موثر و تاثیرگذاری دارد و در بدنه رسانه ای استان زنجان نیز این رسانه، حضوری فعال، ملموس و نقش تاثیر گذار دارد و تاثیر گذاری و فعال بودن یک رسانه مهم و اساسی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: این رسانه در قبال مسئله های به وجود آمده مسئولیت پذیر بوده و به رسالت خبرنگاری خود بسیار اهمیت می دهد و این یک امتیاز خوب برای خبرگزاری مهر استان زنجان است.

صفی یاری تاکید کرد: مسئولیت پذیری یک حسن امتیاز برای یک رسانه است و خوشبختانه خبرگزاری مهر در این مورد بسیار مطرح است.

وی افزود: خبرگزاری مهر در عرصه مدیریت فکری و محتوایی و جهت دهی مسائل مطرح است و گام های اساسی را بر می دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: این رسانه منسجم بوده و در انتقال مسائل روز و موضوعات مسئولیت پذیر بوده و این امر حسن امتیاز برای خبرگزاری مهر استان زنجان است.

صفی یاری با بیان اینکه درجهت دهی موضوعات که خصلت یک رسانه پویا است گام اساسی را بر می دارد، افزود: خبرگزاری مهر رسانه امانتدار بوده و به رسالت خبری خود به خوبی عمل می کند.