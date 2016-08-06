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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

۸ کشته و زخمی بر اثر وقوع انفجار در صحرای سینا

۸ کشته و زخمی بر اثر وقوع انفجار در صحرای سینا

منابع امنیتی مصر از کشته شدن و زخمی شدن هشت نفردر اثر انفجاربمب در شهر عریش واقع در استان سینای مصر خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع»، یک انفجار تروریستی منطقه «العریش» واقع در صحرای سینا را به لرزه درآورد.

بر اساس این گزارش، این انفجار در نزدیکی یکی از پایگاه های نظامی ارتش مصر در صحرای سینا به وقوع پیوست.

به دنبال وقوع این انفجار سه غیرنظامی مصری کشته و پنج تَن دیگر زخمی شدند.

لازم به ذکر است گروه تروریستی موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه تروریستی مسلح در شبه جزیره سیناء است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سیناء» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سیناء،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.

کد مطلب 3733064

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