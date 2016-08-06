به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک‌نژاد جمعه شب در نخستین جشنواره بزرگ دختران آب و آفتاب در گناوه اظهار داشت: از بانوان دست اندرکار برگزاری جشنواره دختران آب و آفتاب در گناوه تقدیر می کنم که امشب ما شاهد مراسم آغازین آن بودیم.

فرماندار شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: در روزهای پیش رو تا ۲۰ مردادماه شاهد اجرای برنامه های مختلفی در قالب این جشنواره هستیم.

پاکنژاد خاطرنشان ساخت: که عمده برنامه های این جشنواره روز ۱۸ مردادماه است که برنامه های مختلفی در این روز برای دختران شهرستان در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان گناوه گفت: امیدواریم که همه بانوان ما پیرو کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) باشند و رهنمودهای این بانوی کریمه در دستور کار بانوان ما باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغازین نخستین جشنواره بانوان آب و آفتاب گناوه برنامه های مختلفی شامل رژه ورزشکاران بانو، حلقه اتحاد بانوان ورزشکار، اجرای شعر، اجرای حرکات نمادین ورزشی و اجرای دو ترانه توسط ماهان مقدس زاده خواننده جوان شهرستان گناوه و استان بوشهر را شامل می شد.