نیکوکاران برای تولید آثار سینمایی با موضوع دینی وارد میدان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه هیئت داوران هشتمین جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی آمده است: سینمای دینی منبعی لایزال از الهام و ایمان و هنر است که کافیست گوشه چشمی به آن شود تا سرچشمه هزاران آفرینش هنری و خلاقانه گردد.

در این بیانیه که به امضای «جمال شورجه»، «سید رحیم حسینی» و «شهرام نجاریان» رسیده نکات زیر یادآوری شده است:

جشنواره رضوی با پیمودن عرصه های تازه نشان داده است که می تواند پویا و پربار باشد و در پی فکرها، قلبها و عقل های خبرگان هنر است تا بتواند آثاری پرمخاطب و جذاب در راستای فرهنگ منور الهی، نبوی، علوی و رضوی خلق نماید.

هیئت داوران هشتمین جشنواره سراسری تولیدات رضوی با تاکید بر حضور هرچه پربارتر فیلمسازان این مرز و بوم و تلاش هر چه روز افزون تر مسئولان در زمینه اعتلای کمی و کیفی توجه مسئولان و هنرمندان را به نکات زیر جلب می کند.

بهتر است هنرمندان عرصه فیلمسازی دینی علاوه بر توجه به محتوای دینی آثار خود از شکل و ساختار مناسب، دراماتیک و جذاب برای مخاطب بهره کافی برده، روحیه نشاط مخاطب را نیز مد نظر قرار دهند.

بهتر است هنرمندان این عرصه توجه خاصی به تحقیقات داشته باشند تا مستندبودن آثار خود به واقعیات دینی را استحکام بخشند.

بهتر است هنرمندان این گونه آثار از شعار مفرط در فیلم های خود بپرهیزند و بیشتر سیره انبیا و معصومین و اخلاق اسلامی را در محک عمل به مخاطب عرضه نمایند.

بهتر است مسئولان رسانه ملی توجه خاصی به تولید آثار دینی، اخلاقی، آموزشی و تربیتی، احسان و نیکوکاری و کرامت انسانی داشته و مسیر کیفی مناسبی برای هنرمندان در خلق آثار ارزشمند یادشده را فراهم نمایند.

بهتر است بستری ایجاد شود تا نیکوکاران در کنار مدرسه سازی، مسجدسازی و ساخت مراکز درمانی دستی هم در تولید آثار سینمایی و تلویزیونی با موضوعات دینی و اسلامی داشته باشند و چه محملی می تواند بهتر از جشنواره رضوی برای این امر خیر باشد.