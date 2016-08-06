وحید شمسایی که بعد از ترخیص از بیمارستان با نظر پزشکان نمی‌تواند برای تیم تاسیسات بازی کند، بعد از پیروزی تیمش در هفته دوم لیگ برابر دبیری تبریز به خبرنگار مهر، گفت: دبیری تیم خطرناکی است و ما همیشه بازی سختی با آنها داشته‌ایم. ما هم بد موقعی به این تیم خوردیم چرا که تیممان از نظر روحی و روانی در سطح پایینی قرار داشت.

وی افزود: هم تاسیسات و هم دبیری بازی پرقدرتی به نمایش گذاشتند. آنها موقعیت‌های زیادی داشتند که با درخشش مصطفی نظری توپ‌هایشان به گل تبدیل نشد و ما هم فرصت‌های خوبی برای گلزنی داشتیم. هر دو دروازه‌بان حاضر در زمین روز خوبی را پشت سر گذاشتند.

سرمربی - بازیکن تاسیسات با بیان اینکه هدایت تیم از بیرون زمین برایش سخت است، تاکید کرد: در آخرین لحظات بازی به خاطر اخراج یکی از بازیکنانمان، آنقدر استرس و فشار روی من بود که یک تکه یخ روی کمر و کتفم گذاشتند تا فشارم بالا نرود! به هر حال این هم جزوی از زندگی ما است.

شمسایی درباره زمان بازگشتش به میادین و بازی کردنش تصریح کرد: فعلا که در کنار بازیکنان تمرین می‌کنم تا تعطیلات لیگ از راه برسد. به خاطر تیم ملی و جام جهانی فوتسال، لیگ دو ماه تعطیل است و بعد از جام جهانی مجددا در تاسیسات بازی می‌کنم.

وی همچنین در خصوص درگیری محمدرضا سنگ سفیدی بازیکن تیمش در پایان دیدار با دبیری تبریز، گفت: درگیری خاصی نبود. بازیکنان ما و دبیری با هم دوست هستند. البته باید بگویم خوشحالی یک بازیکن وقتی بیش از حد شود، کار قشنگی نیست ولی آنقدر روی تیم ما به خاطر نتایج چند وقت اخیر فشار بود که بازیکن ما تحت این فشار کار خوبی نکرد. در نهایت سنگ سفیدی از بازیکنان دبیری هم عذرخواهی کرد و مشکلات حل شد.

سرمربی تیم تاسیسات در ادامه در خصوص اینکه تیمش هفته آینده باید به مصاف تیم طرح و توسعه قزوین برود ولی تکلیف این تیم هنوز مشخص نیست، گفت: قصد دخالت در کارهای مدیریتی ندارم ولی اگر قرار است یک تیم در لیگ باشد، آنرا نگه دارند تا روال لیگ به هم نخورد. اگر هم قرار نیست تیمی را در لیگ نگه دارند چرا «مته به خشخاش می‌گذارند». مسئولان تعیین کنند که لیگ می‌خواهد ۱۳ تیمی باشد یا ۱۴ تیمی. اینکه هر هفته یک مسابقه لغو شود، کار درستی نیست.

شمسایی در پایان گفت: تیم‌های دیگر می‌خواهند برای بازی در لیگ برنامه ریزی و هزینه‌هایشان را برای سفر از یک شهر به شهر دیگر پیش بینی کنند ولی با این شرایط کار سخت می‌شود. امیدوارم زودتر تکلیف امتیاز تیم میثاق مشخص شود.