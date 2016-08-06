به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۵ فیلم از بخش منتخبی از آثار نخستین جشنواره بین المللی فیلم «بی کلام تهران» در فصل تابستان از کشورهای ایران، آمریکا، فرانسه، اسپانیا، انگلستان، بولیوی، پرتغال، آلمان، سوئد، هلند و اندونزی در روزهای یکشنبه ۱۷، سه شنبه ۱۹ و چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه ساعت ۵ بعدازظهر در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

در بخش منتخبی از آثار نخستین جشنواره بین المللی فیلم بی کلام تهران (محصول سال ۲۰۱۵ میلادی)، روز یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ساعت ۵ بعداز ظهر فیلم های «تهران، خانی آباد، ۱۳۶۶» به کارگردانی سید عماد حسینی از ایران به مدت ۹ دقیقه، «شام برای چند نفر» به کارگردانی ناسوس واکالیس از آمریکا به مدت ۱۰ دقیقه، «تمرکز بر بی نهایت» به کارگردانی ماتیلده لاوین از فرانسه به مدت ۱۵ دقیقه، «فراز» به کارگردانی آرین وزیر دفتری از ایران به مدت ۱۳ دقیقه، «دهکده از دست رفته» به کارگردانی جرج تو دریا از اسپانیا به مدت ۱۵ دقیقه، «تهران» به کارگردانی مسعود معین ازایران به مدت ۳ دقیقه، «خون بها» به کارگردانی امیلی نایت از انگلستان به مدت ۴ دقیقه، «داستان سمی» به کارگردانی دنیس چاپون از بولیوی به مدت ۹ دقیقه و «راه رفتن در قاب» به کارگردانی هارولد کاره از فرانسه به مدت ۳ دقیقه در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی‌آید.