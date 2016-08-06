خبرنگاران خاضعانه وجود خویش را چراغ راه جامعه کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ۱۷ مرداد ماه، سالروز گرامیداشت مقام خبرنگار، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

هفدهم مرداد، برگ زرینی از تقویم رسانه و فرصتی برای بیان اهمیت خبر و خبر رسانی و نیز ارج نهادن به تلاش و مسئولیت خبرنگاران بعنوان پرچمداران وادی قلم و آگاهی می باشد.

بدون شک خبرنگاران، تصویرگران زمان خویش‌ و پرچم‌دار تعهد و وظیفه‌اند که با هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ «آگاهی بخشی» را بر دوش کشیده و خاضعانه و بی ادعا وجود خویش را چراغ راه جامعه کرده اند.

آنها قاصدان امین، راویان صدیق اطلاعات و اخبار و تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و تصویرگر زمان خویش هستند که با سخت‌کوشی بعنوان طلایه‌داران عرصه خبر با طنین حنجره‌های پاک و تراوش قلم‌های متعهدشان، سعی در آگاهی‌بخشی دارند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت هفدهم مرداد، روز خبرنگار و نکو داشت یاد شهید صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و سایر شهدای خبرنگار، این روز را به تمامی خبرنگاران متعهد تبریگ گفته و زحمات تمام عزیزان رسانه ای بویژه خبرنگاران را ارج می‌نهد.

شایان ذکر است هفدهم مردادماه روز خبرنگار، سالروز شهادت شهید محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) است که در سال ۱۳۷۷ در مزار شریف افغانستان بدست نیروهای تکفیری صهیونیستی به شهادت رسید.