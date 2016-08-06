بیانیه سازمان بسیج رسانه استان البرز به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه استان البرز طی صدور بیانیه ای روز خبرنگار را تبریک گفته و در این بیانیه آمده است: نام گرفتن سوره ای از کتاب وحی این سرمایه تکرار نشدنی و اعجاز برای همه اعصار به نام «قلم» نشان از عظمت و ‏جایگاه نوشتن در زندگی انسان است و این جایگاه ‏متجلی میشود وقتی خداوند متعال نیز به قلم سوگند می‌خورد. ‎«نوشتن» جلوه‌ای تمام نما از شخصیت انسان است و چون تابلویی مورد بازدید نگاه‌ها و اندیشه‌های افراد قرار می‌گیرد‎.‎

نوشتن نشانه ای از تمدن بشری است و انسان امروزی توانسته است رد پای تمدن ها و ایجاد و رشد و افول آنها را از طریق ‏خط و نوشتار دنبال کند. در دنیای امروز که رکن چهارم دموکراسی را مطبوعات آزاد می‌دانند جایگاه خبرنگاران جایگاهی قابل احترام و در خور ‏تقدیر است، رسانه ها در دنیای امروز همچون شمشیر ‏دولبه ای هستند که هر کلمه‌ای که نوشته می‌شود همانند سنگی است که ‏در ساختمان دوستی و دشمنی به کار می‌رود. ‏

چرا که نوشتن یک جمله کوتاه، دوستی‌های دیرینه را به دشمنی مبدل کرده و حتی سرنوشت کشورها را دگرگون ساخته ‏است‎.‎

امیر بیان و قلم مولی الموحدین علی علیه السلام نمودار عزت و یا ذلت فرد را نوشته های او دانسته و می فرماید: نوشته ‏های شخص، تابلوی نمایان عقل و خرد و نشانگر فضل ‏و دانش اوست. (غرر الحکم، ص ۴۹) ‏

در برخی متون اسلامی مرکبِ قلم اندیشمندان آگاه و متعهد، از خون سرخ شهیدان برتر دانسته شده، چرا خون شهید سیلی ‏عظیم و بنیان کن است، ولی قلم عالم سیل بند و ‏جهت بخش آن‎.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اصحاب قلم با انتشار اخبار امیدبخش جانی تازه را در رگ‌های جامعه تزریق‌ کرده و حیاتی دوباره به کالبد جامعه می‌دمند و از ‏این‌رو خبرنگاران علاوه بر بشارت و راهنمایی ‏جامعه می‌توانند طبیب‌ وار حیات جامعه را احیا کنند. ‎

از ظرافت‌های کار رسانه آن است که اخبار را صادقانه اما تلطیف‌شده به جامعه ارائه کنند، تا شدت ضربه خبر، مخاطب را ‏نیازرده و در عین حال از اخبار آگاه شود‎‏. ‏

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‏هفده مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی را نباید تنها یک واقعه تاریخی در ذهن به یاد آورد بلکه شهادت این ‏خبرنگار والا نشان رسالت خطیر خبرنگاران و اثرگذار ‏اطلاع رسانی صحیح و دغدغه مندانه در جامعه است. ‏

امروز در جنگ نرمی که به سر می بریم خبرنگاران نقش حساسی برای آشکار کردن حق بر عهده دارند. نقش رسانه‌ها ‏و خبرنگاران در ایجاد وحدت، همدلی و غرور ملی ‏نقش بسیار بی بدیل است. ‏‎‏ ‏

امروزه در عصر انفجار اطلاعات این حقیقت به خوبی اثبات شده است که، رسانه ها سهم و نقش قابل ملاحظه ای در انتقال ‏میراث فرهنگی و فکری بشری در میان ملل و ‏انسان ها دارا هستند‎.‎

در این جنگ رسانه ای بر خبرنگاران و رسانه‌های بسیجی لازم است، عرصه را برای ورود فرهنگ منحط و فاسد ابر ‏قدرت ها و ناتوی فرهنگی غرب تنگ کرده و با آگاهی دادن ‏به افراد جامعه و مخاطبان نگذارند مرزهای فکری و جغرافیایی ‏ایران عزیز ‏‎ ‎جولانگاه دجلان رسانه ای شود.

از آنجائیکه رسانه‌ها و خبرنگاران در صف مقدم مبارزه با تهاجم و شبیخون فرهنگی هستند، سنگربانانی که وظیفه پاسداری ‏و حراست اندیشه را بر عهده دارند. ‏‎‏ ‏

خبرنگار متعهد حلقه اتصال بین مردم و مسئولان بوده و در راستای به ثمر نشستن اهداف والای انقلاب اسلامی تا پای جان ‏تلاش می‌کند. شهدای عرصه رسانه و خبر ‏نمونه‌هایی بارز از جانفشانی مجاهدانه در این عرصه‌ها می‌باشند‎‏. ‏

بسیج رسانه روز هفدهم مرداد بزرگداشت مقام خبرنگار را که یاد آور دلیر مردی شهدای عرصه رسانه و خبر شهید صارمی، ‏شهید رهبر، شهیدآوینی و دیگر شهدای عرصه ‏آگاهی و اطلاع رسانی است، را به افسران جنگ نرم، مبشرین آگاهی و ‏مروجین اندیشه تبریک می گوید. ‏