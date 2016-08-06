بیانیه سازمان بسیج رسانه استان البرز به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه استان البرز طی صدور بیانیه ای روز خبرنگار را تبریک گفته و در این بیانیه آمده است: نام گرفتن سوره ای از کتاب وحی این سرمایه تکرار نشدنی و اعجاز برای همه اعصار به نام «قلم» نشان از عظمت و جایگاه نوشتن در زندگی انسان است و این جایگاه متجلی میشود وقتی خداوند متعال نیز به قلم سوگند میخورد. «نوشتن» جلوهای تمام نما از شخصیت انسان است و چون تابلویی مورد بازدید نگاهها و اندیشههای افراد قرار میگیرد.
نوشتن نشانه ای از تمدن بشری است و انسان امروزی توانسته است رد پای تمدن ها و ایجاد و رشد و افول آنها را از طریق خط و نوشتار دنبال کند. در دنیای امروز که رکن چهارم دموکراسی را مطبوعات آزاد میدانند جایگاه خبرنگاران جایگاهی قابل احترام و در خور تقدیر است، رسانه ها در دنیای امروز همچون شمشیر دولبه ای هستند که هر کلمهای که نوشته میشود همانند سنگی است که در ساختمان دوستی و دشمنی به کار میرود.
چرا که نوشتن یک جمله کوتاه، دوستیهای دیرینه را به دشمنی مبدل کرده و حتی سرنوشت کشورها را دگرگون ساخته است.
امیر بیان و قلم مولی الموحدین علی علیه السلام نمودار عزت و یا ذلت فرد را نوشته های او دانسته و می فرماید: نوشته های شخص، تابلوی نمایان عقل و خرد و نشانگر فضل و دانش اوست. (غرر الحکم، ص ۴۹)
در برخی متون اسلامی مرکبِ قلم اندیشمندان آگاه و متعهد، از خون سرخ شهیدان برتر دانسته شده، چرا خون شهید سیلی عظیم و بنیان کن است، ولی قلم عالم سیل بند و جهت بخش آن.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اصحاب قلم با انتشار اخبار امیدبخش جانی تازه را در رگهای جامعه تزریق کرده و حیاتی دوباره به کالبد جامعه میدمند و از اینرو خبرنگاران علاوه بر بشارت و راهنمایی جامعه میتوانند طبیب وار حیات جامعه را احیا کنند.
از ظرافتهای کار رسانه آن است که اخبار را صادقانه اما تلطیفشده به جامعه ارائه کنند، تا شدت ضربه خبر، مخاطب را نیازرده و در عین حال از اخبار آگاه شود.
هفده مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی را نباید تنها یک واقعه تاریخی در ذهن به یاد آورد بلکه شهادت این خبرنگار والا نشان رسالت خطیر خبرنگاران و اثرگذار اطلاع رسانی صحیح و دغدغه مندانه در جامعه است.
امروز در جنگ نرمی که به سر می بریم خبرنگاران نقش حساسی برای آشکار کردن حق بر عهده دارند. نقش رسانهها و خبرنگاران در ایجاد وحدت، همدلی و غرور ملی نقش بسیار بی بدیل است.
امروزه در عصر انفجار اطلاعات این حقیقت به خوبی اثبات شده است که، رسانه ها سهم و نقش قابل ملاحظه ای در انتقال میراث فرهنگی و فکری بشری در میان ملل و انسان ها دارا هستند.
در این جنگ رسانه ای بر خبرنگاران و رسانههای بسیجی لازم است، عرصه را برای ورود فرهنگ منحط و فاسد ابر قدرت ها و ناتوی فرهنگی غرب تنگ کرده و با آگاهی دادن به افراد جامعه و مخاطبان نگذارند مرزهای فکری و جغرافیایی ایران عزیز جولانگاه دجلان رسانه ای شود.
از آنجائیکه رسانهها و خبرنگاران در صف مقدم مبارزه با تهاجم و شبیخون فرهنگی هستند، سنگربانانی که وظیفه پاسداری و حراست اندیشه را بر عهده دارند.
خبرنگار متعهد حلقه اتصال بین مردم و مسئولان بوده و در راستای به ثمر نشستن اهداف والای انقلاب اسلامی تا پای جان تلاش میکند. شهدای عرصه رسانه و خبر نمونههایی بارز از جانفشانی مجاهدانه در این عرصهها میباشند.
بسیج رسانه روز هفدهم مرداد بزرگداشت مقام خبرنگار را که یاد آور دلیر مردی شهدای عرصه رسانه و خبر شهید صارمی، شهید رهبر، شهیدآوینی و دیگر شهدای عرصه آگاهی و اطلاع رسانی است، را به افسران جنگ نرم، مبشرین آگاهی و مروجین اندیشه تبریک می گوید.
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