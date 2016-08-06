به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، محمدحسین فرجو، مسئول گروه داوران دومین جشنواره‌ ملی اسباب‌بازی در توضیح ضرروت این توجه گفت: در هنر ایرانی و اسلامی مفاهیم بسیاری داریم که بچه‌های ما نسبت به آن‌ها بیگانه‌اند و حتی نظام آموزش رسمی هم نتوانسته آن‌ها را به‌خوبی به کودکان منتقل کند. اما گاهی یک اسباب‌بازی یا سرگرمی می‌تواند دریچه‌ای از آن هنر ناب ایرانی و اسلامی را برای کودکان بگشاید و موجب رشد خلاقیت‌تان شود.

دومین جشنواره‌ ملی اسباب‌بازی از ۱۸ تا ۲۲ مرداد در تهران در بخش‌های تقدیر از آثار برتر، نمایشگاه و بخش علمی برگزار می‌شود.

در همین حال، دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی با اشاره به رویکرد داوران این جشنواره، درباره‌ی تقسیم‌بندی آثار رسیده گفت که امسال خیلی از افراد طرح‌های متفاوتی داشتند، ولی بهترینش را انتخاب کرده‌ و به جشنواره فرستاده‌اند، بر همین اساس، ما ۱۸ پرونده در گروه آموزشی، ۱۲ پرونده در گروه فرهنگی‌هنری، ۳۳ پرونده در گروه فکری، ۳ پرونده در گروه الکترونیکی و رایانه‌ای و ۶ پرونده در گروه حرکتی مهارتی داریم.

فرجو همچنین توضیح داد که در بخش مجوز تولید، ۲۵ پرونده در گروه اسباب‌بازی‌ و سرگرمی‌های خلاقانه و فکری داریم که نشان‌دهنده‌ی تولید بیشتر در این حوزه است. همچنان که در پرونده‌های ثبتی‌ها هم ۳۳ پرونده‌ی فکری به جشنواره راه پیدا کرده که نسبت به گروه‌های دیگر بیشتر است.

فرجو به بخش ایده‌بازار اشاره کرد و گفت در حوزه‌ی ایده‌بازار هم ۱۲ طرح ارایه شده، که تابه‌حال هیچ‌کجا ارایه نشده‌اند.

فرزانه بابایی، امیرحسن سلام‌زاده، بهزاد سلیمانی، مصطفی میرفندرسکی و محمدحسین فرجو، ترکیب هیات داوری دومین جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی را تشکیل می‌دهند.

به گفته‌ی داور این جشنواره، این گروه در دو بخش کلی آثار را بررسی می‌کنند: آثار گروهی که گواهی‌نامه‌ی ثبت دریافت کرده‌اند، و گروهی که مجوز تولید از شورای نظارت بر اسباب‌بازی گرفته‌اند.

فرجو در تشریح استانداردهای داوری گفت: وقتی می‌خواهیم داوری کنیم این دو گروه با هم تفاوت دارند؛ محصولی که کپی‌برداری صرف از یک اسباب‌بازی دیگر است از بابت انتخاب ایده و طرح، کیفیت تولید، رعایت استانداردها، میزان جذابیت، فرم، شکل، رنگ، کیفیت مواد اولیه و بسته‌بندی بررسی می‌شود. طرح ثبتی اما از نظر محتوایی، تفکر پشت کار و تغییری که در نمونه‌ی اصلی ایجاد کرده تا به نمونه‌ی جدیدی برسد هم نقد و بررسی می‌شود.

تهران از ۱۸ تا ۲۲ مرداد در خیابان حجاب میزبان دومین جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی است که درآن، علاوه بر تولیدکنندگان و طراحان اسباب‌بازی و سرگرمی، واردکنندگان دارای مجوز رسمی از نهادهای نظارتی حضور دارند. در این جشنواره در بخش علمی، ۱۰نشست علمی و کارگاه تخصصی نیز برپا خواهد شد.