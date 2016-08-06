بدترین شکست حزب حاکم آفریقای جنوبی از زمان پایان آپارتاید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب کنگره ملی آفریقا (ANC) که در سال ۱۹۹۴ به رهبری «نلسون ماندلا» توانسته بود در انتخابات پیروز و به دوران آپارتاید در این کشور پایان دهد در انتخابات شهرداری ها در برخی از شهرهای مهم شکست خورده است.

تا صبح امروز شنبه که ۹۵ درصد آرا شمارش شده رقابت سختی میان حزب حاکم و مهمترین رقیب آن یعنی ائتلاف دموکراتیک دست کم در دو شهر وجود داشته است.

بر اساس این گزارش مهمترین شکست حزب حاکم در «پورت الیزابت» بوده است. پورت الیزابت مرکز فعالیت نلسون ماندلا بود و شکست در این شهر برای حزب کنگره ملی آفریقا ضربه ای بزرگ محسوب می شود.

نرخ بالای بیکاری، اقتصاد متزلزل و مطرح شدن پرونده های فساد علیه سران حزب کنگره ملی آفریقا از جمله «ژاکوب زوما» رئیس جمهور، از مهمترین دلایل شکست حزب حاکم معرفی شده اند.

در همین رابطه «مموسی میمانه» رهبر ائتلاف دموکراتیک گفت: حزب کنگره ملی آفریقا نتوانسته رای‌دهندگان را به خود جذب کند و به آنها پیشنهادی معتبر بدهد و این اتفاق اغلب برای احزابی که دچار سوءمدیریت اقتصادی و همچنین سوءمدیریت شهرها هستند، رخ می‌دهد اما نتیجه اخیر در عین حال حاکی از آن است که ما در حال رشد کردن به عنوان یک حزب هستیم.

انتخابات بعدی ریاست جمهوری در آفریقای جنوبی قرار است در سال ۲۰۱۹ انجام شود و جاکوب‌زوما نمی‌تواند برای سومین بار کاندیدا شود اما انتخابات محلی اخیر محکی برای محبوبیت زوما هستند و عملکرد ضعیف او می‌تواند رقبای زوما در داخل حزبش را برای به چالش کشیدن وی تشویق کند.