بانوی پینگ پنگ باز کرمانشاهی به مصاف حریفی از بلاروس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های المپیک ریو در حالی از امروز شنبه به صورت رسمی آغاز شده که در این روز ندا شهسواری بانوی پینگ پنگ باز کرمانشاهی تیم ملی کشورمان نیز از ورزشکارانی است که به رقابت خواهد پرداخت.

شهسواری که به عنوان تنها بانوی المپیکی تنیس روی میز ایران دومین حضور خود را در این آوردگاه بزرگ تجربه می کند، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم و در اولین بازی خود به مصاف حریفی از بلاروس خواهد رفت.

حریف شهسواری پریوانووا نام داشته که در حال حاضر رنکینگ ۹۳ جهانی را در اختیار دارد.

بانوی شایسته کرمانشاهی نیز هم اکنون با یک هزار و ۷۲۶ امتیاز در رده ۲۸۲ جهان قرار دارد و امیدوار است بتواند حریف خود را شکست داده و به دور سوم راه پیدا کند.

گفتنی است، کیانوش رستمی در وزنه برداری و محمد جعفر مرادی در دو و میدانی دیگر کرمانشاهی های حاضر در المپیک ریو هستند که طی روزهای آینده رقابت خود را برگزار خواهند کرد.