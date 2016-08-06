جوانان بردخون برای اشتغال در صنایع نفت و گاز توانمندسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین رکنی حسینی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه بردخون اظهار داشت: هیچ نهادی مانند و به اندازه آموزش و پرورش در جامعه تأثیرگذار نیست زیرا مهم ترین و اساسی ترین مسئولیت ها در معلمی خلاصه می شود.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان امروز مدیران آینده کشور هستند، افزود: معلمان به خود ببالند که خداوند توفیق خدمت در مسیر دانش به آنان داده چرا که این شغل رسالت پیامبران بوده است.

رکنی حسینی اضافه کرد: وقتی دشمن از طریق جنگ گرم نتوانست به اهداف خود برسد به جنگ نرم روی آورد و مرزهای اعتقادی را مورد هجمه قرار داده و آهسته اما دقیق و با جنگ رسانه‌ای به دنبال هدف شوم خود است.

امام جمعه بردخون با بیان اینکه دشمن اعتقادات و پایه های دینی جوانان را هدف گرفته، گفت: همه دستگاه ها و نهادها آموزش و پرورش را یاری دهند تا اثرات جنگ نرم خنثی شود و در این راه نباید کار را به دیگران ربط دهیم و بر اساس وظیفه سنگین خود بکوشیم و برای دفاع از آرمان های اعتقادی نسل جوان ایثارگرانه قدم برداریم.

وی شناخت آسیب ها و آفت ها را ضروری دانست و ادامه داد: پیشگیری از توطئه دشمن بر همگان فرض است تا راه آنان بسته شود زیرا دشمنان روز به روز مجهز به ابزار جدید می شوند و با تغییر تاکتیک دشمن، تنها سخنرانی خشک پاسخگوی نیاز جوانان نیست.

رکنی حسینی به عقب ماندگی منطقه در زمینه کسب تخصص ها و مهارت ها اشاره کرد و گفت: در بسیاری از رشته های ضروری پایه و تخصصی مانند پزشکی محروم هستیم که باید دانش آموزان را به سمت نیازهای منطقه گرایش دهیم تا در آینده بتوانند صنایع نفت و گاز منطقه را اداره کنند.

امام جمعه بردخون از جوانان خواست به مشاغل پایین راضی نباشند و افزود: مردم ما نباید به کم رضایت دهند و در پست های مهم و کلیدی کشور شاغل شوند هرچند مناطق محروم از فرصت های زیادی بی بهره هستند و این تفکر باعث عقب ماندن بردخون شده است.

وی با ابراز امیدواری از تحول مدیریتی در آموزش و پرورش منطقه، خاطرنشان کرد: در زمینه تعلیم و تربیت تلاش کنیم تا از وضعیت موجود خارج شویم و با صرف وقت و اعتبار بیشتر آینده بهتری را برای خود ترسیم کنیم، البته منطقه بردخون از نظر تربیت نیروی آموزشی مدارس به خودکفایی رسیده اما در زمینه رشته های تخصصی دیگر نیز باید به جایگاه واقعی برسیم.