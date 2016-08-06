خودروسازان جزئیات قراردادهای خارجی را به سازمان استاندارد ندادند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قراردادهای خارجی خودروسازان برای تولید خودروهای جدید آیا با سازمان ملی استاندارد چک می شود؟ گفت: تا به امروز خودروسازان قراردادهای خارجی خود و سطح تکنولوژی فنی خودروهای تولیدی را به سازمان ملی استاندارد اعلام نکرده اند و رئیس سازمان در این رابطه به وزیر صنعت نیز عدم همراهی خودروسازان را اعلام کرده است.

معاون سازمان ملی استاندارد افزود: درخواست سازمان ملی استاندارد بر این اساس بوده که خودروسازان بعد از تولید دچار مشکل نشوند و قبل از تولید مشترک خودروهای جدید، مغایرت با استانداردها وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: قرار بر این بود که خودروسازان در قراردادها سطح کیفی خودروهایی را که قرار است تولید کنند به ما اعلام نمایند اما تا به امروز این کار به سرانجام نرسیده و امیدواریم بتوانیم در جریان قراردادهای جدید با همکاری خودروسازان قرار گیریم.

جزئیات گزارش جدید کیفیت بنزین

مرندی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت کیفیت بنزین گفت: سازمان ملی استاندارد از سال ۹۳ در پایش کیفیت بنزین به صورت جدی وارد شده و به زودی گزارش تحلیلی کیفیت بنزین را در سال ۹۴ منتشر خواهد کرد.

وی افزود: از سال ۸۳ استاندارد بنزین اجباری شده بود ولی به دلیل عدم در دست داشتن امکانات لازم از سوی سازمان ملی استاندارد، مسئولیت کنترل به وزارت نفت سپرده شد ولی از انتهای سال ۹۲ این سازمان به صورت جدی در موضوع بنزین ورود کرد و اولین نمونه برداری از ۸ کلان شهر در سال ۹۳ اتفاق افتاد.

به گفته معاون سازمان ملی استاندارد در سال ۹۴ اولین آزمایشگاه بنزین در بندرعباس راه اندازی شد که بر این اساس از ۸ کلانشهر نمونه برداری لازم صورت گرفته و گزارش تحلیلی آن ظرف روزهای آینده منتشر خواهد شد.

مرندی مقدم گفت: گزارش تحلیلی کیفیت بنزین در سال ۹۴ نشانگر این است که کیفیت ۷ درصد نسبت به سال ۹۳ ارتقاء داشته و بهترین وضعیت بنزین در کلانشهرهای تهران و شیراز بوده است و بدترین کیفیت را اصفهان و اراک داشته است که نتایج تحلیلی را برای پالایشگاه ها نیز ارسال خواهیم کرد.

وی در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص استاندارد گازوئیل نیز گفت: گازوئیل مشمول استاندارد اجباری نیست اما در ماه آتی نمونه برداری های لازم از آن انجام خواهد شد تا کیفیت و سطح آلایندگی آن نیز مورد پایش قرار گیرد.

معاون سازمان ملی استاندارد ادامه داد: نمونه برداری بنزین برای پایش کیفی در سال ۹۵ هنوز انجام نشده است.