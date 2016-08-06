کتاب «قرآن و چالش اختلاف در جامعه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قرآن و چالش اختلاف در جامعه: پژوهشی در نظریات مفسّران اجتماعی» نوشته فرج الله میرعرب (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.

نویسنده در مقدمه کتاب می نویسد: «در این پژوهش از برخی مفسران اسلامی که به مسائل اجتماعی توجه خاص داشته و مباحث اجتماعی را به‌دقت در آیات الهی دنبال کرده و توضیح داده اند، کمک گرفته شد. به نظر رسید چهار مفسر در این جهت ممتاز و مورد توجه مسلمانان هستند؛ یعنی علامه طباطبایی؛ صاحب «المیزان فی تفسیر القرآن»، سید قطب شاذلی؛ نویسنده «فی ظلال القرآن»، محمدطاهر بن عاشور؛ صاحب «التحریر و التنویر» و علامه فضل‌الله؛ نویسنده «تفسیر من وحی القرآن». هدف از انتخاب چنین روشی این بوده که با کمک مفسران صاحب‌نظر در مباحث اجتماعی و سیاسی قرآن، تحقیقی در مورد برنامه اسلام برای نجات جامعه از اختلاف و ایجاد وفاق اجتماعی ارائه شود و تئوری الهی برای مدیریت جامعه مبرهن گردد.»

کتاب از یک بخش مقدماتی و چهار فصل تشکیل شده است: «مفسران حوزه پژوهش» (علامه طباطبایی، سید قطب، محمد طاهر ابن عاشور و علامه فضل‌الله)، «کلیات مباحث» (مفهوم و اقسام اختلاف)، «علل و عوامل اختلاف»، «پیامدهای شوم اختلاف» و «رفع اختلاف و بازگشت به اتحاد» (مولفه ها و بایسته ها).

