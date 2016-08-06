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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸

مدیر شرکت غله گلستان:

خرید گندم کوهستان در گلستان ادامه دارد

خرید گندم کوهستان در گلستان ادامه دارد

گرگان- مدیر کل شرکت غله و خدمات بازر گانی استان گلستان گفت: خرید گندم کوهستان در گلستان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از، روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازر گانی استان گلستان، حمیدرضا علی محمدی، اظهار کرد: با پایان یافتن خریدگندم در دشت خرید گندم های کوهستان آغاز شد.

علی محمدی از ادامه خرید گندم کوهستان  در استان گلستان خبر داد و گفت: طبق آمار بر آوردی سازمان جهاد کشاورزی استان ۴۰ هزار هکتار گندم در مناطق کوهستانی کشت شده و پیش بینی تولید ۱۲۰ هزار تن است.

وی بیان کرد: مراکز ملکی زیر مجموعه شرکت و اتحادیه تعاونی روستایی خرید گندم کوهستان را بر عهده دارند.

علی محمدی میزان خرید گندم تا اکنون را مقدار یک میلیون و ۳۴۸  هزارتن اعلام کرد.

کد مطلب 3733108

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