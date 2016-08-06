خرید گندم کوهستان در گلستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از، روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازر گانی استان گلستان، حمیدرضا علی محمدی، اظهار کرد: با پایان یافتن خریدگندم در دشت خرید گندم های کوهستان آغاز شد.

علی محمدی از ادامه خرید گندم کوهستان در استان گلستان خبر داد و گفت: طبق آمار بر آوردی سازمان جهاد کشاورزی استان ۴۰ هزار هکتار گندم در مناطق کوهستانی کشت شده و پیش بینی تولید ۱۲۰ هزار تن است.

وی بیان کرد: مراکز ملکی زیر مجموعه شرکت و اتحادیه تعاونی روستایی خرید گندم کوهستان را بر عهده دارند.

علی محمدی میزان خرید گندم تا اکنون را مقدار یک میلیون و ۳۴۸ هزارتن اعلام کرد.