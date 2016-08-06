کتاب تفحص منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات روایت فتح بیست و سومین کتاب از مجموعه «روزگاران» را با عنوان «کتاب تفحص» به قلم افروز مهدویان منتشر کرد.

این کتاب دربرگیرنده خاطراتی بسیار کوتاه از فعالان در عرصه تفحص شهدای هشت سال دفاع مقدس است که در آنها شخصیت راوی کنار گذاشته شده و وی در مقام بازگوکننده از خاطرات تنها تصویری از آنچه دیده است را پیش چشم مخاطبانش می‌کشاند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

پنج شهید آورده بودند، همه‌شان گمنام. یکی‌یکی‌شان را کفت کردیم. آخرین شهید، سر نداشت. شب عاشورا بود. یکی از بچه‌ها پای پیکرش زیر لب روضه سید الشهدا می‌خواند. حال عجیبی بود. شب عاشورا و پیکر بی‌سر. کنارش نشسته بودم و ریز ریز گریه می‌کردم. یکهو چشمم خورد به تکه‌ای پارچه که از جیب لباسش زده بود بیرون. اشک نمی‌گذاشت خوب ببینم. به سختی خواندمش. اسمش حسین بود.

***

توی سنگر پیدایش کردیم. خواستیم استخوان‌هایش را جمع کنیم که یکهو خشکمان زد. همه بدنش استخوان بود، به جز انگشت وسط دست راستش که گوشت و پوست داشت. یک انگشتر عقیق هم توی دستش بود. خاک و گل‌ها را پاک کردیم. صدای ناله بچه‌ها بلند شد. رویش حک شده بود «حسین جانم».

کتاب تفحص از مجموعه روزگاران انتشارات روایت فتح با قیمت ۵۵۰۰ تومان منتشر شده است.