ارتقاء کیفی کالا با توسعه پوشش استاندارد نیازمند مشارکت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی‌مقدم صبح شنبه در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی اردبیل افزود: حمایت و همراهی تمامی نهادهای اجرایی و نظارتی و نیز برامه ریز باعث ارتقاء کیفیت کالا، ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد در جامعه می شود.

وی با اشاره به جایگاه استاندارد و استاندارد سازی در جامعه تصریح کرد: باید از تمام توان ملی در توسعه پوشش استاندارد برای تمامی کالاها بهره بگیریم.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد توسعه پوشش استاندارد و ارتقا کیفی تولیدات داخل را تحقق بند ۲۴ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی برشمرد و یادآور شد: در حال حاضر ۳۰ هزار استاندارد ملی تبیین شده که از حدود ۹۰۰ استاندارد مشمول استاندارد اجباری است.

مرندی‌مقدم با اشاره به سیاست های این سازمان در تحقق اهداف تعیین شده تاکید کرد که توسعه فرآیند استانداردسازی در رویکرد نوین استانداردسازی مد نظر بوده و همه دستگاه های اجرایی موظف هستند در خصوص اظهاریه انطباق اقدامات سازمان ملی استاندارد را داشته باشند.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل نیز در این نشست همکاری و تعامل بین مسئولان استانی در بخش های مختلف را باعث ایجاد نگرش مثبت در منطقه عنوان کرد.

هاشم علایی با اشاره به جلسه هیئت وزیران اشاره عنوان کرد: در این جلسه رئیس جمهور کشورمان به افزایش بودجه سازمان ملی استاندارد تاکید و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را موظف به افزایش اعتبار این سازمان دانسته است.