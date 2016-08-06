مینا شاهین خو دختر هنرمند پیشکسوت پرویز شاهین خو به خبرنگار مهر گفت: بامداد امروز ۱۶ مرداد ماه پدرم که حدود یک ماه در بستر بود به رحمت خدا رفت.

وی افزود: پیکر ایشان به بهشت زهرا (س) منتقل شده و فردا ۱۷ مرداد ماه ساعت ۸ صبح مراسم تشییع و خاکسپاری از همان بهشت زهرا (س) به سمت قطعه ۷۳ ردیف ۷۲ انجام می شود.

دختر این هنرمند به شرایط جسمی نامساعد پدر اشاره کرد و افزود: مدتی بعد از جشن خانه سینما که آخرین حضورش نزد هنرمندان و مردم بود ایشان به دلیل مشکلات قلبی عمل آنژیو انجام داد و بعد از آن هم دچار ناراحتی ریه شد تا جایی که یک ماه آخر را به طور کامل بستری بود.

شاهین خو در پایان اشاره کرد: ایشان علی رغم سن و سال شان تا سال گذشته اوضاع مساعدی داشت تا جایی که به دعوت رضا عطاران قرار بود در یکی از فیلم های او بازی کند اما درگیری های بیمارستان و ناراحتی جمسی او مانع این کار شد.

پرویز شاهین خو متولد ۱۲۹۴ بود. وی در سال ۱۳۱۲ در گروه تئاتر خیرخواه مشغول بازی در تئاتر شد و در سال ۱۳۱۴ در کلاس سینمایی اوگانیاس شرکت کرد که موجب شد در دو فیلم به نام های «آبی رابی» و «حاج آقا آکتور سینما» همکاری کند. وی در سال ۱۳۱۷ وارد هنرستان هنرپیشگی شد و بعد از گرفتن دیپلم از سال ۱۳۱۸ در تئاتر «نصر و دهقان» به اجرای نقش‌های مختلف پرداخت.

ایفای نقش در «سربداران» و «روزی روزگاری»، «تفنگ سرپر»، «امام علی»، «ولایت عشق»، «میرزاکوچک خان» و برخی مجموعه‌های تاریخی دیگر از کارهای اوست.

از آخرین کارهای شاهین خو نیز می توان به فیلم سینمایی «بابا عزیز» به کارگردانی ناصر خمیر محصول مشترک ایران و فرانسه اشاره کرد که به زندگی ابراهیم ادهم می پرداخت.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به جامعه هنری و خانواده ایشان تسلیت می‌گوید.