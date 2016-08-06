مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز گذشته اهالی جزیره خارگ نسبت به افزایش نرخ شناور متردد در مسیر خارگ - بوشهر - خارگ ابراز نارضایتی کردند که پیگیری‌هایی در ارتباط با این موضوع با مدیریت شهرستان و بخشدار ویژه خارگ صورت گرفت.

وی اضافه کرد: هرگونه افزایش نرخ بدون مصوبه کمیته حمل و نقل شهرستان غیر قانونی است و تا زمان اخذ مصوبه شرکت کشتیرانی والفجر باید کمافی السابق خدمات دهی کند.

رئیس شورای اسلامی شهر خارگ خاطرنشان کرد: به‌عنوان نماینده اهالی شریف خارگ به‌صورت جدی پیگیر این موضوع برای عدم افزایش نرخ بلیط کشتی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته شرکت کشتیرانی والفجر هزینه بلیط آزاد خود را ۲۹۰هزار هزار ریال و بلیط بومی را ۱۴۵هزار ریال اعلام کرد که سبب نارضایتی شهروندان خارگ شد.