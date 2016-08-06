بیماریهای واگیردار طیور در سمنان با ۲۳میلیون دز واکسن کنترل شد

علی جاویدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال ۹۵ به میزان ۲۲ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۸۸۰ دز واکسن کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیردار طیور در واحدهای پرورشی گوشتی مصرف شده است.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون یکی از راه های کنترلی و پیشگیرانه بیماری ها محسوب می شود، گفت: توجه به اصول امنیت زیستی و دستورالعمل های بهداشتی – قرنطینه ای و اجرای برنامه ها و توصیه های دامپزشکی برای جلوگیری از بروز تلفات و خسارات احتمالی در واحدهای پرورشی حائز اهمیت است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی استان سمنان اضافه کرد: در سه ماهه اول سال جاری تعداد پنج میلیون و ۶۹۹ هزار و ۹۷۰ قطعه جوجه ریزی صورت گرفته و به تمام بهره برداران توصیه کرد قبل از هرگونه فعالیت، مجوز جوجه ریزی بهداشتی را اخذ و از ورود غیرضروری وسایل نقلیه و افراد به داخل واحد جداً خودداری کنند و در صورت هرگونه تلفات غیرعادی مراتب را به کارشناس صندوق بیمه، دکتر دامپزشک فارم و اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه اعلام کنند.