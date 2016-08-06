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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

بیماریهای واگیردار طیور در سمنان با ۲۳میلیون دز واکسن کنترل شد

بیماریهای واگیردار طیور در سمنان با ۲۳میلیون دز واکسن کنترل شد

سمنان - رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای اداره کل دامپزشکی استان سمنان از کنترل بیماری های واگیردار طیور در واحدهای پرورشی گوشتی استان با ۲۳میلیون دز واکسن خبر داد.

علی جاویدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال ۹۵ به میزان ۲۲ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۸۸۰  دز واکسن کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیردار طیور در واحدهای پرورشی گوشتی مصرف شده است.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون یکی از راه های کنترلی و پیشگیرانه بیماری ها محسوب می شود، گفت: توجه به اصول امنیت زیستی و دستورالعمل های بهداشتی – قرنطینه ای و اجرای برنامه ها و توصیه های دامپزشکی برای جلوگیری از بروز تلفات و خسارات احتمالی در واحدهای پرورشی حائز اهمیت است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی استان سمنان  اضافه کرد: در سه ماهه اول سال جاری تعداد پنج میلیون و ۶۹۹ هزار و ۹۷۰ قطعه جوجه ریزی صورت گرفته و به تمام بهره برداران توصیه کرد قبل از هرگونه فعالیت، مجوز جوجه ریزی بهداشتی را اخذ و از ورود غیرضروری وسایل نقلیه و افراد به داخل واحد جداً خودداری کنند و در صورت هرگونه تلفات غیرعادی مراتب را به کارشناس صندوق بیمه، دکتر دامپزشک فارم و اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه اعلام کنند.

کد مطلب 3733121

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