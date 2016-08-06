بمب ساعتی آمریکا در قطب شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که دمای بسیاری از نقاط جهان به طرز نگران کننده ای افزایش می یابد، قطبهای زمین نیز از گزند تبعات این شرایط وخیم در امان نمانده اند به طوریکه ذوب شدن حجم عظیمی از یخهای این مناطق به افزایش سطح آب اقیانوسها منجر شده است.

اما این تنها بخش از نگرانی های موجود نیست. در دهه ۶۰ میلادی پایگاه نظامی برای ارتش آمریکا در قطب شمال ساخته شد و پس از مدتی به حال خود رها شد تا به تأسیساتی متروکه تبدیل شود.

اکنون دانشمندان هشدار می دهند که اگر روند گرمایش زمین و ذوب شدن یخهای قطب شمال ادامه داشته باشد، این پایگاه نظامی که چندین دهه در زیر لایه های یخ به حالت منجمد قرار داشته به یکی از بزرگترین تهدیدات زیست محیطی قطب شمال و حتی زمین تبدیل خواهد شد.

تحقیقات نشان می دهد حجم قابل توجهی از مواد آلاینده و پسابهای خطرناک در این پایگاه نظامی وجود دارد که همزمان با خارج شدن آن از حالت یخ زدگی، روانه آبهای اقیانوس شده و اثرات مخرب آن بر سایر نقاط زمین پدیدار خواهد شد.

این پایگاه نظامی Camp Century نام داشت که تحت عنوان «شهری در زیر یخ» نیز شناخته می شود. در این مرکز، تحقیقات علمی آن هم در سخت ترین شرایط انجام می شد. حتی گفته می شود در این پایگاه نظامی مقدمات ساخت سایت پرتاب موشکهای هسته ای فراهم شده بود.

اکنون این پایگاه نظامی که در زیر لایه ای از یخ به قطر ۳۵ متر محصور شده به تدریج زنده شده و به همین دلیل بسیاری هشدار می دهند که ترکیبات سمی و مخرب آن راهی اقیانوس خواهند شد.