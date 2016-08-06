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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶

سازمان بهداشت جهانی خبر داد؛

شهادت ۶ هزار و ۶۰۰ نفر از آغاز تجاوز رژیم سعودی به یمن

شهادت ۶ هزار و ۶۰۰ نفر از آغاز تجاوز رژیم سعودی به یمن

سازمان بهداشت جهانی در گزارشی اعلام کرد: از زمان آغاز تجاوز نظامی سعودیها به یمن تا این لحظه حدود ۶ هزار و ۶۰۰ یمنی به شهادت رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «القدس العربی»، سازمان بهداشت جهانی مستقر اعلام کرد که از آغاز حمله عربستان سعودی به یمن ۶ هزار ۶۰۰ نفر از شهروندان این کشور شهید شده اند.

بر اساس این گزارش، این سازمان همچنین اعلام کرد: به دنبال حملات سعودیها همچنین ۳۲ هزار و ۹۶۴ یمنی نیز زخمی شده اند.

همچنین آمار و ارقام حاکی از آن است که تجاوز نظامی عربستان به مناطق مسکونی و غیر نظامی سبب شده تا بیش از دو میلیون نفر از شهروندان یمنی آواره شوند.

گفتنی است، رژیم سعودی از بیش از یک سال پیش حملات ددمنشانه هوایی و توپخانه ای گسترده ای را به مناطق مسکونی و غیرنظامی یمن آغاز کرده است.

کد مطلب 3733130

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