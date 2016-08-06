شهادت ۶ هزار و ۶۰۰ نفر از آغاز تجاوز رژیم سعودی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «القدس العربی»، سازمان بهداشت جهانی مستقر اعلام کرد که از آغاز حمله عربستان سعودی به یمن ۶ هزار ۶۰۰ نفر از شهروندان این کشور شهید شده اند.

بر اساس این گزارش، این سازمان همچنین اعلام کرد: به دنبال حملات سعودیها همچنین ۳۲ هزار و ۹۶۴ یمنی نیز زخمی شده اند.

همچنین آمار و ارقام حاکی از آن است که تجاوز نظامی عربستان به مناطق مسکونی و غیر نظامی سبب شده تا بیش از دو میلیون نفر از شهروندان یمنی آواره شوند.

گفتنی است، رژیم سعودی از بیش از یک سال پیش حملات ددمنشانه هوایی و توپخانه ای گسترده ای را به مناطق مسکونی و غیرنظامی یمن آغاز کرده است.